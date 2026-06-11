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A Pobra

Más de 30 personas participan en las jornadas informativas sobre el Premio Emprende-Co Pobra

Próximamente, el Concello publicará las bases de la convocatoria de este año

Redacción
11/06/2026 12:55
Algunos de los participantes en las jornadas
Algunos de los participantes en las jornadas
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El Concello de A Pobra do Caramiñal celebró los días 1 y 9 de junio dos sesiones informativas sobre el Premio Emprende Co-Pobra, una iniciativa municipal que contó con la participación de más de 30 personas procedentes de todo Barbanza.

Los asistentes valoraron favorablemente la iniciativa, cuya finalidad es apoyar el emprendimiento y la dinamización del comercio local. Uno de ellos destacó que se trata de “unha oportunidade moi boa para quen queira emprender na nosa vila” y subrayó especialmente la importancia del acompañamiento profesional durante el proceso: “Valoro sobre todo, ademais do local e da achega económica para os primeriso gastos, que exista un servizo de asesoramento, que haxa persoas expertas que nos acompañen no camiño de emprender, porque moitas veces facelo sola e por primeira vez asusta, e contar con ese apoio achega moita tranquilidade”.

Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, celebró la acogida de la iniciativa y expuso que “agardamos publicar as bases reguladoras moi pronto. Mentre tanto, é fundamental que as persoas interesadas vaian preparando as súas propostas”, señaló la edila.

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