A Pobra abrirá mañana el plazo de inscripción para sus cursos y actividad física y deportiva de este próximo verano

El Día do Deporte na Rúa se programó para el 28 de agosto

La Concellería de Deportes de A Pobra pone en marcha su oferta de actividades físicas, cursos y eventos dirigidos a la infancia, juventud y población adulta en verano, con la que busca favorecer su práctica, fomentar hábitos de vida saludables y ofrecer alternativas de ocio activo para la ciudadanía. Los interesados pueden descargarse los formularios en la web municipal o apuntarse de manera presencial a través de la técnica municipal de Deportes. Este trámite se podrá realizar a partir de mañana, martes 9 de junio, a partir de las nueve de la mañana.

Entre las opciones destinadas a los jóvenes figuran fútbol playa, fútbol sala mixto de iniciación, baloncesto, tenis, remo, voley playa, atletismo, patinaje artístico, artes marciales, ajedrez y distintos campus organizados por entidades deportivas locales. La oferta para adultos incluye pilates, gimnasia de mantenimiento, full-body, baile latino, caminatas saludables y sesiones adaptadas.

Y en el calendario de citas deportivas destacan la ‘XXI Bandeira Traíñas Concello da Pobra’ (4 de julio), el 'Torneo Xogos de Mesa (5 de julio), la ‘V Carreira Solidaria Móvete pola Diabetes’ (10 de julio), la ‘Regata Banco Móbil de Remo’ (18 de julio), el ‘Circuíto do Barbanza de Tenis’ (julio y agosot), el ‘Torneo de Volei Praia’ (agosto), el ‘Torneo Xadrez na Rúa’ (28 de agosto), la ‘Carreira Popular Concello da Pobra’ (30 de agosto) y la ‘LXV Milla Urbana Nocturna’ (18 de septiembre). Esta programación ofrece iniciativas abiertas a la ciudadanía, como la ‘XXXIV Festa da Bici’ del 12 de julio, y el ‘Día do Deporte na Rúa’, que será el 28 de agosto.