El Ayuntamiento de A Pobra sanciona con un año de cierre a un local hostelero por "reiterados incumprimentos"

El establecimiento ya lleva algunas semanas con la reja cerrada y sin abrir sus puertas al público Chechu Río

Después del control llevado a cabo por la Policía Local de A Pobra en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia de establecimientos públicos, el Ayuntamiento procedió a la imposición de una sanción, consistente en la suspensión de la licencia de actividad durante un período de un año a un establecimiento hostelero con entradas por las calles Rafael Calleja y María Mariño.

Esta actuación se produjo después de la recepción de numerosos avisos y quejas vecinales relacionados con molestias por ruidos y música con un volumen muy elevado. Igualmente, la decisión adoptada llegó también después de haberle requerido en reiteradas ocasiones a los responsables de dicho local para que adoptasen medidas de control sobre la actividad desarrollada en el mismo.

Decena de sanciones

Según fuentes policiales, ese negocio hostelero acumulaba más de una decena de sanciones administrativas, la mayoría de ellas motivadas por el incumplimiento del horario de cierre establecido por la normativa vigente. También indicaron que ese local contaba con una licencia de café-bar, pero que ejercía como pub en muchos momentos, con lo que suponía una actividad distinta a la autorizada, además de que la misma generaba mayores molestias a la ciudadanía.

La resolución emitida por la Administración local está precedida por varios procedimientos sancionadores anteriores, y que supusieron la imposición de sanciones económicas, así como una medida de cierre temporal del establecimiento durante un periodo de dos meses. Desde la Policía Local pobrense aprovecharon para recordar la importancia del cumplimiento de la normativa en materia de horarios y niveles de ruido, con la finalidad de garantizar la convivencia vecinal y el respeto al descanso de la ciudadanía.