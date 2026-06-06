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A Pobra

A Pobra participa con un expositor propio en Festur, feria de las Festas de Interese Turístico de Galicia

Chechu López
06/06/2026 05:55
El expositor pobrense ofrece información turística, material divulgativo y contenidos relacionados con las fiestas y tradiciones pobrenses
El expositor pobrense ofrece información turística, material divulgativo y contenidos relacionados con las fiestas y tradiciones pobrenses
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La Concellería de Turismo pobrense participa hasta mañana en Festur 2026, la feria de las Festas de Interese Turístico, como en su caso es el Nazareno, que se desarrolla en el marco de Turexpo en el recinto ferial internacional Abanca Semana Verde de Galicia, en Silleda, con un expositor propio para la promoción de los recursos de la localidad.

Esa presencia persigue reforzar la visibilidad del destino entre el público visitantes y los profesionales del sector turístico, dando a conocer sus principales atractivos naturales, patrimoniales, gastronómicos y culturales, así como el calendario de eventos y celebraciones que se desarrollan en verano. Para ello, ese expositor se ofrece información turística, material divulgativo y contenidos relacionados con las fiestas y tradiciones pobrenses, contribuyendo a la difusión de la identidad local y a la captación de nuevos visitantes.

Además, trata de establecer contactos con empresas, entidades y operadores turísticos presentes en el certamen, para favorecer la creación de sinergías y nuevas oportunidades de colaboración para el desarrollo turístico local. La edila de esa área, Estefanía Ramos, destacó la importancia de esta presencia en este tipo de eventos especializados considerados los principales escaparates del turismo gallego, "ao reunir administracións, destinos, empresas e profesionais do sector nun mesmo espazo de promoción e intercambio de experiencias", Con esta acción, el Ayuntamiento pobrense "reafirma a súa aposta pola promoción turística como ferramenta de dinamización económica e de posta en valor do patrimonio, a cultura e as tradicións locais".

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