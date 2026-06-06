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A Pobra

Más de centenar de profesionales del ámbito de la Odontología asisten al XX Simposio Internacional de A Pobra

Chechu López
06/06/2026 23:20
El experto italiano Giulio Rasperini habló del implante regenerativo
El experto italiano Giulio Rasperini habló del implante regenerativo
Chechu Río
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Más de un centenar de especialistas de odontología se dieron cita ayer en el Teatro Elma de A Pobra en la vigésima edición del simposio dental internacional promovido por Atlantic Dental Institute, con el doctor Gonzalo López Castro al frente. En la ponencia sobre diseño de sonrisa, del diálogo del paciente a la planificación clínica, Vicente Bervis indicó que “en nuestra profesión, una correcta comunicación con el paciente ha constituido siempre una de las claves del éxito en la relación odontólogo-paciente. A día de hoy, el mundo digital y trabajar de la mano de la inteligencia artificial nos permite agilizar y sobre todo mejorar esta comunicación, aportando la mejor de las calidades a cada paciente e individualizando mucho el tratamiento con una precisión asombrosa”.

El doctor Gonzalo López Castro, impulsor del simposio, realizó las funciones de presentador de los ponentes y de moderador
El doctor Gonzalo López Castro, impulsor del simposio, realizó las funciones de presentador de los ponentes y de moderador
Chechu Río

Por su parte, Margarita Vázquez, que disertó sobre sinergias digitales en implantología, afirmó que en la actualidad se dispone de múltiples herramientas de última tecnología para poder crear “nuestro paciente virtual” y “trabajar con él desde nuestras propias casas”. Es por ello por lo que, con distintas mediciones obtenidas en clínica, “podemos planificar cada tratamiento al detalle para ofrecer la mayor precisión y predictibilidad posible. En cirugía no podía ser menos, y la planificación quirúrgica con los nuevos métodos diagnósticos está a la orden del día”.

Un centenar de profesionales del área de la Odontología asisten a XX Simposio Internacional de A Pobra
Un centenar de profesionales del área de la Odontología asisten a XX Simposio Internacional de A Pobra
Chechu Río

Después de una pausa para un 'coffee break'e intercambiar opiniones sobre el contenido de las dos primera ponencias, llegó el momento de escuchar la intervención del italiano Giulio Rasperini, que ofreció un enfoque innovador periodontal y peri-implante regenerativo, señaló que esas técnicas se centran en lograr resultados altamente predecibles y mínimamente invasivos mediante el uso de biomateriales bioactivos, terapias celulares y tecnología digital. Añadió que “logran restaurar los tejidos dañados, permitiéndole al paciente una buena longevidad de cada tratamiento”. El simposio se cerró, como es habitual, con un cóctel en A Terraza de Chicolino.

El experto italiano Giulio Rasperini habló del implante regenerativo
El experto italiano Giulio Rasperini habló del implante regenerativo
Chechu Río
Gonzalo López Castro, impulsor del simposio, conversó con Giulio Rasperini durante el 'coffee break' que tuvo lugar antes de la intervención del italiano en el simposio dental
Gonzalo López Castro, impulsor del simposio, conversó con Giulio Rasperini durante el 'coffee break' que tuvo lugar antes de la intervención del italiano en el simposio dental
Chechu Río
Un centenar de profesionales del área de la Odontología asisten a XX Simposio Internacional de A Pobra
Un centenar de profesionales del área de la Odontología asisten a XX Simposio Internacional de A Pobra
Chechu Río
Los asistentes al simposio dental internacional de A Pobra tuvieron oportunidad de intercambiar opiniones durante el 'coffee break'
Los asistentes al simposio dental internacional de A Pobra tuvieron oportunidad de intercambiar opiniones durante el 'coffee break'
Chechu Río
Un centenar de profesionales del área de la Odontología asisten a XX Simposio Internacional de A Pobra
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Chechu Río
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