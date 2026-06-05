Ana Teira exhibe en la casa de cultura de A Pobra su producción pictórica en la colección ‘As conversas...’

Cartel de difusión de la muestra pictórica que se inaugurará a última hora de esta tarde en el centro cultural 'Raquel Fernández Soler'

La casa de cultura ‘Raquel Fernández Soler’, de A Pobra, dará cabida a las ocho y media de esta tarde a la inauguración de la exposición ‘As conversas...’ de Ana Teira, que es su primera muestra individual, después de varias colectivas. Su pintura de se convierte en su principal medio de expresión en una disciplina que la acompaña hace años y a través de la que explora emociones, vivencias y escenas ligadas a lo cotidiano. El acto contará con la intervención musical de Mariló.

La obra de Ana Teira surge de la observación de los pequeños detalles y de las sensaciones que surgen de la experiencia diaria, convirtiéndolos en imágenes cargadas de significado. En la evolución de su lenguaje plástico resulta especialmente relevante la influencia del artista ribeirense Paco Casal, figura de referencia en su desarrollo artístico. En la exposición que se abrirá esta tarde los cuadros de caracterizan por una pincelada enérgica y una marcada fuerza expresiva, en diálogo con una paleta cromática diversa. A través de esos recursos, la artista persigue transmitir intensidad emocional y establecer una conexión directa con el público.