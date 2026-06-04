A Pobra se convertirá este sábado en la capital internacional de la Odontología con su XX Simposio

El congreso de dentistas que se viene celebrando en las dos últimas décadas en la villa pobrense, volverá a desarrollarse en el Teatro Cine Elma Chechu Río

A Pobra será nuevamente la capital internacional de la odontología con la celebración este sábado en el Teatro Elma del vigésimo simposio promovido por Atlantic Dental Institute, al que acudirán cientos de profesionales de España y otros países europeos, y que este año incorpora al grupo internacional Straumann como socio patrocinador. El doctor Gonzalo López Castro, que será moderador, destacó la importancia de la comunicación con el paciente, la planificación digital y el conocimiento de los fundamentos biológicos para articular mejor la toma de decisiones clínicas.

El programa planteará cómo desde el diseño de sonrisa se aborda su papel en la comprensión del plan de tratamiento y en la alineación de expectativas, y cómo la digitalización permite aumentar “la precisión diagnóstica y la reproducibilidad de los procedimientos”, cuestiones que abordarán Vicente Berbís y Margarita Vázquez. El enfoque se completará con principios de regeneración periodontal y periimplantaria, entendidos como elementos clave para la estabilidad de los tejidos, de lo que informará Giulio Rasperini, referente mundial en la materia.

López Castro incidió en que la sesiones del simposio propiamente dichas se desarrollarán en la jornada de este sábado, día 6 de junio, en el Teatro Cine Elma, si bien en la víspera, viernes 5, en las instalaciones de Atlantic Dental Institute, situadas en el 2º Piso Derecha del Número 10 de la Rúa Poeta Manuel María, en pleno casco urbano pobrense, el doctor Vicente Berbís abrirá el programa formativo del fin de semana impartiendo el taller ‘Smilecloud paso a paso’, entre las cuatro y las siete de la tarde.