A Pobra recibirá 5.030 euros de ayuda provincial para financiar la retirada de símbolos franquistas

La diputada provincial Sol Agra compareció para dar cuenta de las subvenciones para financiar actuaciones relacionadas con la memoria histórica

A Pobra será, junto a Arzúa, Camariñas, Mañón, Monfero, Pontedeurme, San Sadurniño, Santa Comba y Valdiviño, uno de los municipios de la provincia que se verán beneficiados de un total de 57.892 euros, que el área de Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña destinará a proyectos municipales de recuperación de la memoria democrática. Así lo dio a conocer ayer la diputada Sol Agra al hacer referencia a la resolución provisional del programa destinado a la supresión de simbología franquista en los espacios públicos vinculados a la referida cuestión.

Entre las iniciativas apoyadas, desde la institución provincial refieren que figuran actuaciones de investigación y divulgación sobre la represión franquista, proyectos comunitarios de recuperación de la memoria democrática, actividades de homenaje a las víctimas, eliminación de elementos de exaltación de la Dictadura y propuestas de señalización y puesta en valor de espacios de memoria. Las cuantías oscilan entre 3.000 y 10.000 euros, según los proyectos presentados y los criterios establecidos en la convocatoria.

En el caso de la localidad pobrense, la subvención otorgada de manera provisional asciende a 5.030 euros, que es el 80% de la cuantía que se deberá justificar, que asciende a 6.287 euros. En el epígrafe principal, donde no figuran las acciones concretas, se hace constar que la ayuda pedida es para, además de financiar la supresión de simbología franquista de espacios públicos, la realización de actividades y señalización de espacios de recuperación de memoria democrática.

Memoria silenciada

Durante la presentación, Sol Agra destacó que esas ayudas permitirán a las administraciones locales desarrollar políticas públicas de memoria democrática y avanzar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación vigente. La diputada declaró que "recuperar a memoria silenciada durante décadas é un acto de xustiza que, aínda 50 anos despois da morte do ditador Franco, seguimos agardando", e incidió en la importancia de apoyar iniciativas que contribuyan a hacer visibles las historias de las personas que sufrieron la represión.

La representante de la Diputación coruñesa señaló también que "a recuperación da memoria democrática non consiste só en retirar símbolos da ditadura, senón tamén en construír coñecemento colectivo e fortalecer os valores democráticos" y defendió el papel de las administraciones públicas en la preservación y difusión de esa memoria.