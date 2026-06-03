Clausurado con éxito el programa 'Que o ritmo non pare', que promovió el ejercicio físico a través de música y baile entre mayores en A Pobra

La iniciativa dirigida a mayores de 60 años estuvo impulsada por el centro de día pobrense

El programa 'Que o ritmo non pare', dirigido a mayores de 60 años y que impulsó el centro de día de A Pobra con colaboración municipal, celebró su jornada de clausura después de unos siete meses de actividad en la escuela unitaria de Vilariño. Esta acción promovió la práctica de ejercicio físico a través de la música y del baile, para fomentar a la vez la socialización, el bienestar emocional y los hábitos de vida saludables.

Esa última sesión sirvió para poner el broche a una nueva edición de esta iniciativa, de la que se indica que está "consolidada como unha actividade de referencia para as persoas maiores do municipio e como un exemplo de colaboración entre administracións en favor do benestar da veciñanza", señalaron desde el Ayuntamiento pobrense.

Dicha Administración local, a través de la concejala de Promoción Económica e Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, expresó su agradecimiento por la implicación de las personas usuarias desde octubre pasado, así como la labor desempeñada por el personal del centro de día pobrense "para facer posible o desenvolvemento desta actividade".

El Ayuntamiento también destacó la "boa acollida" de una propuesta que permitió crear "un espazo de encontro, convivencia e actividade física, contribuíndo ao envellecemento activo e á mellora da calidade de vida das persoas participantes", concluyó Cerecedo.