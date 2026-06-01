Trasladan en una ambulancia medicalizada del 061 al Hospital do Barbanza a un pobrense herido en un atropello en la carretera AC-305

La dotación de guardia de la agrupación pobrense de voluntarios de Protección Civil se movilizó hasta el lugar del accidente de tráfico en la AC-305, en A Ribeiriña Chechu Río

Un vecino de mediana edad de A Ribeiriña resultó herido, con pronóstico reservado, en un accidente de tráfico registrado en torno a las once menos diez de la noche de este domingo, día 31 de mayo, en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305, a la altura del kilómetro 29, a su paso por el referido lugar pobrense.

Al parecer, ese hombre había ascendido, junto con otro varón, por una escaleras que comunican la Rúa 2 con el vial de propiedad de la Xunta de Galicia, e irrumpió en la calzada en el momento en que por la misma circulaba un Renault 19, cuyo conductor no pudo verlo a tiempo para esquivarlo y lo arrolló, tirándolo sobre la calzada. Se cree que fruto de lo ocurrido, la víctima se golpeó la cabeza, por la que sangraba de manera abundante, además de que se cree que presentaba otros traumatismos.

Fue un particular el que a las 22.49 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar asistencia sanitaria para el hombre que fue atropellado y que permanecía tirado sobre uno de los carriles. .

Medios movilizados

Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma solicitaron la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en el lugar boirense de O Saltiño y al equipo médico del PAC pobrense, que se desplazó al lugar del suceso en un taxi. También se desplazaron efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, una patrulla de la Guardia Civil de Boiro, un equipo de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, y operarios del servicio de conservación de carreteras del Xunta de Galicia

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 y el equipo médico del ambulatorio pobrense le prestaron una primera asistencia a la víctima, a la que le vendaron la cabeza, lo estabilizaron y procedieron a su inmovilización en una camilla, en la que introdujeron al herido en un colchón de vacío para llevar a cabo su traslado, junto con el referido equipo médico, hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que su equipo médico le preste la atención facultativa que previsa y se le realicen las pruebas pertinentes para determinar el alcance de sus lesiones.

El atropello provocó que durante unos 20 minutos, tiempo en el que se estuvo atendiendo al herido sobre la calzada, se cortó el tráfico rodado por completo y en los dos sentidos de circulación, desviándose a los que procedían de A Pobra en la rotonda de A Mercé hacia la Autovía, mientras que losu lo hacían desde Boiro tenían que dar vuelta al no haber otra alternativa de paso en ese sitio. Una vez que se sacó al herido de la calzada, se habilitó uno de los dos carriles para dar paso alternativo a los vehículos que iban en una y otra dirección.