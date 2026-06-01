Derivan desde el Hospital do Barbanza al Clínico de Santiago a un vecino de A Pobra herido en un atropello en A Ribeiriña

Una ambulancia del 061 trasladó inicialmente a la víctima al servicio de Urxencias del complejo asistencial barbanzano, desde donde fue derivado al CHUS compostelano Chechu Río

Un hombre de 49 años y vecino de A Ribeiriña fue derivado desde el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) como consecuencia de las heridas que sufrió a última hora del domingo, en torno a las once menos diez, en un accidente de tráfico, consistente en un atropello, y que se registró en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305, a la altura del kilómetro 29, a su paso por el referido lugar pobrense.

Al parecer, ese hombre de mediana edad había ascendido, junto con otro varón, por unas escaleras que comunican la Rúa 2 con el citado vial de propiedad de la Xunta de Galicia, e irrumpió en esa calzada en el momento en que por la misma circulaba un Renault 19, cuyo conductor no pudo verlo a tiempo para esquivarlo y lo arrolló, tirándolo sobre la calzada. Se cree que fruto de lo ocurrido, la víctima se golpeó en la cabeza, por la que sangraba de manera abundante, además de que se cree que presentaba otros posibles traumatismos.

Alerta

Fue un particular el que a las 22.49 horas contactó con el 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar asistencia sanitaria para el hombre que fue atropellado y que permanecía tirado sobre uno de los carriles. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma solicitaron la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en el lugar boirense de O Saltiño y al equipo médico del PAC pobrense, que se desplazó al lugar en un taxi.

También acudieron a su llamada efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, una patrulla de la Guardia Civil de Boiro, un equipo de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, y operarios del servicio de conservación de carreteras del Xunta de Galicia.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 y el equipo médico del ambulatorio pobrense le prestaron una primera asistencia a la víctima, a la que le vendaron la cabeza y cortaron la hemorragia, lo estabilizaron y procedieron a su inmovilización en una camilla, en la que introdujeron al herido en un colchón de vacío para llevar a cabo su traslado, junto con el referido equipo médico, hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza.

En dicho servicio del complejo asistencial ubicado en el lugar de Salón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, un equipo médico le prestó la atención facultativa que precisaba y se le realizaron las pruebas pertinentes para determinar el alcance de sus lesiones. Tras su evaluación, se tomó la decisión de derivarlo al Clínico compostelano, aunque algunas fuentes indicaron que su estado no parecía revestir excesiva gravedad.

Además, el referido atropello a ese peatón de mediana edad provocó que durante aproximadamente 20 minutos, tiempo en el que se estuvo atendiendo al herido sobre la calzada, se cortó el tráfico rodado por completo en los dos sentidos de circulación, desviándose a los que procedían de A Pobra en la rotonda de A Mercé hacia la Autovía do Barbanza, mientras que los que lo hacían desde Boiro tenían que dar vuelta al no haber otra alternativa de paso en ese sitio. Una vez que se sacó al herido de la calzada, se habilitó uno de los dos carriles para dar paso alternativo a los vehículos que iban tanto en una como en otra dirección.