Arrestan una mujer que estaba desorientada y sufría alucinaciones en A Pobra tras averiguarse que tenía una orden judicial para su detención

La Policía Local de A Pobra procedió en la tarde de este viernes a la detención de una mujer de mediana edad que, según tuvieron conocimiento sus efectivos, tenía una orden de detención dictada por parte de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, y que estaba vigente desde el pasado 29 de abril hasta el 11 de febrero del año 2029.

La intervención de los agentes municipales comenzó en torno a las siete de la tarde del día anterior cuando, mientras realizaban labores de seguridad ciudadana, recibieron la llamada de un vecino de Camiño dos Cons, alertando de una mujer desorientada y que posiblemente estaba huyendo de alguien. Al llegar a ese lugar, los policías se encontraron con esa fémina en un pinar, rodeada de zarzas, estaba descalza, muy débil, casi deshidratada y temerosa, y que no era capaz de aportar información sobre lo ocurrido ni de su identidad.

Ante esa situación, además de que los agentes detectado que sufría espasmos y alucinaciones, la llevaron al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, desde donde contactaron con la Guardia Civil de Boiro para facilitarle los escasos datos que habían podido recabar sobre ella, aunque posteriores gestiones permitieron identificarla, aunque se desconocía su domicilio.

Nuevo aviso

Desde el instituto armado informaron sobre la referida situación judicial de esa persona, que quedó ingresada en el servicio hospitalario, quedando el personal médico de informar a las fuerzas del orden de su alta. Al día siguiente, el mismo alertante de la jornada previa volvió a contactar con la Policía Local pobrense para poner en su conocimiento de que la mujer que había dado lugar a la apertura de diligencias volvía a estar al lado de su vivienda.

Al ser conocedores de que estaba vigente una orden judicial de detención contra ella, la patrulla de servicio acudió hasta Camiño dos Cons, la arrestó y verbalmente le leyó sus derechos, algo que hizo por escrito una vez que fue trasladada a las dependencias de la Policía Local de A Pobra. Realizadas las diligencias oportunas, la arrestada fue llevada hasta los calabozos del cuartel boirense de la Guardia Civil para su custodia y para que, posteriormente, se proceda a su entrega al órgano judicial que ordenó su detención.