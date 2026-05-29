Un octogenario de A Pobra sufre politraumatismos al caer de una escalera a la que se subió para limpiar el tejado de su vivienda

El suceso se registró en torno a las diez de la mañana en la Rúa Pintor Laxeiro Chechu Río

Un pobrense de 88 años resultó herido de diversa consideración al sufrir diversos traumatismos, principalmente en su pierna derecha, como consecuencia de una caída de altura de la que fue víctima ayer, en torno a las diez de la mañana. Al parecer, el suceso se registró en la Rúa Pintor Laxeiro cuando el octogenario se había subido a lo alto de una escalera de mano, que previamente apoyó sobre la fachada de su vivienda, para lpoder limpiar el tejado. En un momento dado, por razones que se desconocen, se le movió la estructura sobre la que estaba encaramado y se precipitó al vacío desde unos tres metros de altura, yendo a parar al suelo y, a consecuencia de ello, sufrió diversas lesiones en varias partes de su cuerpo.

El hombre fue asistido por varias personas que se percataron de lo que había sucedido y que también solicitaron la movilización de medios sanitarios, de emergencias y de las fuerzas de seguridad. De esa manera, hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Básico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con base en Rianxo, una patrulla de la Policía Local y efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra.

El personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima en el lugar de los hechos y procedió a su inmovilización para su posterior traslado con pronóstico reservado hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen las pruebas necesarias para determinar el alcance de sus lesiones.