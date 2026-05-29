El pleno aprobó la expropiación de una franja para ampliar el vial del puente de San Antonio a O Castro

El pleno de la corporación municipal se prolongó durante más de tres horas

La corporación municipal pobrense sacó adelante, con los siete votos favorables del cuatripartito -Nós Pobra, BNG, PSOE y VIP- y la abstención de los 6 concejales del PP la propuesta de expropiación de una franja de 60 metros cuadrados en una parcela situada frente a la EDAR para destinarla a la “necesaria” ampliación del vial municipal entre el puente de San Antonio y el lugar de O Castro, debido a las dificultades para que pasen a la vez dos vehículos en sentidos contrarios.

El equipo de gobierno, que agradeció la actitud de otros propietarios al ceder una superficie sensiblemente superior a la que ahora se expropia, indicó que la demora en dar este paso se debió a que se mantuvo hasta último momento la negociación con el dueño para que cediera esa franja que equivaldría al retranqueo en caso de que quiera edificar.

El pleno aprobó por unanimidad el expediente del primer reconocimiento extrajudicial de crédito de este año por importe total de 83.006,69 euros para el abono de facturas pendientes de anteriores ejercicios económico o que no se presentaron a tiempo antes de cerrar los mismos, y se destacó que la más importante, y que supone 56.000 euros, es decir, del orden del 70% del mismo, es para abonar el canon del agua a la Xunta de Galicia, un gravamen que el edil de Facenda, Eloy Sobrido, calificó de ”inxusto”. También se aprobaron las adhesiones a los convenios promovidos por la Xunta de Galicia para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de pilas y acumuladores.

Recaudación del ICIO

También se aprobó en esa sesión ordinaria, pese al voto en contra de los cinco ediles populares presentes en ese momento en el salón noble, la delegación en la Diputación de A Coruña de las funciones relativas a la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para realizar la revisión de la liquidación definitiva, aunque el Concello mantiene la gestión del tributo.

Otro de los puntos debatidos y que se aprobó con el voto favorable del equipo de gobierno y la abstención del PP, fue el inicio del procedimiento de revisión de oficio del nombramiento de un trabajador como personal laboral fijo descontinuo en la categoría de policía local.

Los siete concejales que conforman el cuatripartito en A Pobra tumbaron nuevamente las mociones presentadas por el grupo municipal del PP, que en esta ocasión fueron sobre la sostenibilidad financiera, la mejora de los espacios públicos de ocio y un plan de ayudas al comercio y hostelería de la localidad frente a los cinco votos de la formación política que las impulsó.

Básicamente, ese resultado se debió a la diferente visión que tienen el ejecutivo municipal y la oposición sobre la gestión municipal y la diferente lectura que hacen de los informes que avalan ciertas decisiones. Pese a que el portavoz popular, Manolo Durán, indicó que era consciente de que no se las iban a aprobar, las presenta parta que la ciudadanía sepa “cal é a situación”.