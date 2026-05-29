El concierto para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas en A Pobra ofrecerá piezas de Beethoven y la ‘Louis Amstrong Legend’, entre otras

La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrecerá un recital en el Teatro Elma el próximo 6 de junio

El pasado 23 de abril este periódico se hizo eco de que la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrecerá el próximo 6 de junio, a partir de las ocho de la tarde, en el Teatro Elma, de A Pobra, un concierto gratuito. Será de acceso libre hasta completarse el aforo del patio de butacas y tendrá lugar con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, a través de la que persigue acercarse al mayor número posible de vecinos y visitantes para darles a conocer las actividades y tradiciones militares. Ahora se acaba de desvelar el repertorio que esta agrupación musical ofrecerá durante su actuación, como la que ofreció con el mismo motivo hace un par de años en la casa de cultura 'Ramón Martínez López', en A Cachada, en Boiro. Así, se ha dado a conocer que los músicos interpretarán piezas como ‘Yorckscher Marsch’ de Ludwig van Beethoven, ‘Versalles’ de Serge Lancen, ‘El año del dragón’ de Philip Sparke, ‘Arabesque’ de Samuel Hazo, ‘Louis Amstrong Legend’ y ‘Benny Goodman’ con arreglos de Giancarlo Gazzani y de Naohiro Iwai, respectivamente.

La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra tiene origen en el año 1875, cuando se crea el Regimiento de Infantería Zamora Nº29, que posteriormente pasó a integrarse en los Regimientos de Infantería ‘Isabel la Católica’ Nº54 y Nº29 y al Regimiento de Artillería de Campaña Nº28, hasta 1966, año en que queda constituida como Música del Gobierno Militar de Coruña. En julio de 1998 pasó a formar parte del Batallón del Cuartel General del Mando Regional Noroeste y el 1 de julio del 2005 de la Jefatura de la Subinspección General del Ejército Nº4. El 15 de octubre de 2010 se integra en el Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa y, desde el 1 de enero de 2021 en el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra.

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978, cuando se estableció realizar un acto institucional como homenaje a los Ejércitos y La Armada, para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad. En España, el Día de las Fuerzas Armadas se conmemora anualmente el sábado más próximo al 30 de mayo, festividad de San Fernando. Es una jornada destinada a conocer el trabajo que los militares realizan dentro y fuera de las fronteras estatales, con una labor permanente de vigilancia y protección del territorio nacional, así como la defensa de la paz y la libertad en el mundo.