A Pobra se pondrá en marcha el 14 de junio para plantarle cara al cáncer con un paseo por el casco urbano y el medio rural

La presentación del evento tuvo lugar en la sala de juntas del consistorio municipal

La junta local de la AECC presentó una nueva andaina solidaria ‘A Pobra en marcha contra o cancro’, que será el 14 de junio, con salida a partir de las diez de la mañana desde la Praza Alcalde Segundo Durán. Se trata de una iniciativa abierta a toda la ciudadanía a través de la que se busca fomentar la participación social y mostrar apoyo a las personas que padecen cáncer y a sus familias. Para dar a conocer los detalles de esta actividad se dieron cita en la sala de juntas del consistorio pobrense la presidenta de la junta local de A Pobra de la AECC, Teresa Pérez Torres, su secretaria, María de la O Domínguez Conde, y las vocales Rita Santiago Ageitos y Carmela Martínez Sobrido, acompañadas de la concejala Estefanía Ramos.

Este paseo contará con dos recorridos adaptados a diferentes públicos y niveles. Una de las rutas será de 6 kilómetros, pensada para familias, población infantil y quienes prefieran recorrer un trayecto más corto, y que discurrirá por Tarrío, Freán, Lesón y regreso al punto de partid; mientras que la otra, de 11 kilómetros, está dirigida a quienes están más habituados a caminar, por lo que, tras iniciar el recorrido corto y llegar a Lesón, se prolongará hacia Pontenaveira, As Carrouchas, Rosende, Torre y Paseo das Xunqueiras y llegada a la plaza mayor por el Paseo do Areal.

Inscripciones

La inscripción, cuyo precio será de 5 euros para personas adultas y de 3 euros para población hasta 12 años, se podrán realizar de manera presencial en las farmacias María Abeijón, Tato, Elsa Peñaranda Martínez y Manuela Barrosa, así como en Atmósfera Sport Maniotas- Sportmoda, Muebles Lijó, Don Tacón y en las mesas informativas de la AECC que se instalarán en los jardines Valle-Inclán los miércoles y sábados de 11.00 a 13.30 y los domingos de 11.30 a 14.00 horas. También se pueden tramitar vía online a través del enlace web https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/a-pobra-en-marcha-contra-o-cancro-2026

Desde la junta local pobrense de la AECC indican que si hay personas que el 14 de junio no podrán acudir pero que quieren colaborar con la causa de contribuir con la investigación de las enfermedades oncológicas, o dar apoyo y esperanza a las personas que las padecen y a sus familiares, pueden adquirir el Dorsal Solidario en la página web de la entidad. En esta última también se pueden tramitar las inscripciones, así como a través del escaneo del código QR que figura en la cartelería anunciadora de la andaina.

Actividades complementarias

Además, desde la organización se dio a conocer que antes del comienzo de la andaina, la Praza Alcalde Segundo Durán contará con la actuación del alumnado de Boa Vibra Academia, y una vez rematado el paseo se desarrollará una actividad infantil patrocinada por la Clínica Dental Doutor Gonzalo López Castro y una actuación altruista de DJ Jalaiko. Desde la junta local de la AECC quisieron agradecer la colaboración de Seforgasa por la fruta donada para el avituallamiento, así como el apoyo de todas las personas, entidades y empresas que están colaborando de manera altruista en esta iniciativa solidaria.

Teresa Pérez manifestó que participar en esta actividad "é unha forma sinxela de apoiar ás persoas que están a atravesar un cancro. Grazas a iniciativas como esta andaina solidaria, en 2025 a AECC puido acompañar a máis de 2.600 persoas na provincia da Coruña, ofrecéndolles de maneira totalmente gratuíta apoio psicolóxico e social, así como servizos de logopedia, nutrición ou fisioterapia". E indicó que la recaudación que se obtenga contribuirá a financiar nuevos proyectos científicos y a seguir impulsando avances frente al cáncer. En este sentido, dijo que en la provincia cuentan actualmente con 38 proyectos activos, con una inversión que supera los 5,3 millones de euros, y que sólo el año pasado se destinaron más de 1,3 millones de euros al impulso de nuevas investigaciones y al apoyo del talento científico.