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A Pobra

Daniel Landesa presenta su obra ‘Nenapingüín’ con la que obtuvo los 3.000 euros del VIII Premio de Literatura Infantil 'Carlos Mosteiro'

Chechu López
28/05/2026 05:30
A la conclusión del acto se procedió a la entrega de los 3.000 euros de dotación económica del galardón a su autor, Daniel Landesa
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El salón de actos de la biblioteca municipal 'Victoriano García Martí', de A Pobra acogió ayer al mediodía, ante un total de 41 alumnos de sexto curso de Educación Primaria del CEIP ‘Salustiano Rey Eiras’, la presentación de ‘Nenapingüín’, escrita por Daniel Landesa e ilustrada por Momochi Miki, ganadora del VIII Premio de Literatura Infantil ‘Carlos Mosteiro’. 

A la conclusión del acto se procedió a la entrega de los 3.000 euros de dotación de dicho galardón, que además incluye la publicación da obra a cargo de Edicións Galaxia, de la que ayer se repartieron ejemplares entre los escolares presentes en el mismo, así como se hará con el resto del alumnado de Educación Primaria de la localidad. 

En el acto, además del propio autor de la publicación, se contó con la participación del alcalde y de la concejala de Cultura de A Pobra, José Carlos Vidal y Patricia Lojo, respectivamente; de Encarna Pego, una de los componentes del jurado y vicepresidenta de la asociación Barbantia; y Marcos Calveiro, director de Edicións Galaxia.

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