Detenida una mujer en A Pobra, a la que le incautaron 73 dosis de cocaína y otras 87 de heroína y 1.189 euros

Imagen con la droga, dinero y otros efectos intervenidos en la operación 'Congast' desarrollada en la villa pobrense Cedida

Una actuación conjunta desarrollada por la Guardia Civil de Boiro y la Policía Local de A Pobra permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y la detención de una vecina de la localidad pobrense como presunta autora de un delito contra la salud pública en la fase de explotación de la operación ‘Congast’, que se inició tras tener conocimiento sus efectivos de la posible existencia de un punto de venta de este tipo de sustancias ilegales en la localidad de A Pobra.

En el transcurso de la misma, tal y como ya informó este periódico, en la mañana del pasado 18 de mayo, agentes municipales sorprendieron a esta mujer mientras se disponía a realizar una transacción en un callejón próximo a la casa de cultura ‘Raquel Fernández Soler, en el centro de la villa, interviniéndole seis dosis individuales de cocaína y otras tres de heroína, así como moneda fraccionada, procediendo a su arresto como presunta autora de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de sustancia que causan grave daño a la salud de las personas, y a la incautación de los efectos encontrados.

A raíz de dicha detención y de obtener numerosos indicios de su supuesta actividad ilícita durante la investigación, los efectivos actuantes procedieron, con la autorización judicial, a la entrada y registro de la vivienda de esa mujer, situada en la Rúa Gasset, en las inmediaciones del consistorio.

En el transcurso de esa diligencia, se hallaron 67 dosis de cocaína y otras 84 de heroína, así como 1.189 euros en moneda fraccionada, diverso material para la manipulación y la confección de las dosis individuales de las sustancias estupefacientes, y un puño americano con una doble función de pistola de descargas eléctricas, procediendo a la incautación de los efectos hallados.

A la detenida se la trasladó posteriormente al cuartel del instituto armado, quedando en libertad en sede policial, quedando como investigada por el referido delito, y se dio traslado de las diligencias practicadas a la autoridad judicial, que continúa con la instrucción de dicha causa.