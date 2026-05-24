Congalsa reúne en A Pobra a más de 350 personas en su X Andaina Solidaria

Las personas participantes en el momento del inicio de la andaina solidaria Cedida

Trabajadores y directivos de Congalsa, junto con sus familiares, representantes de empresas colaboradoras, asociaciones comarcales y autoridades, han participado ayer en la X Andaina Solidaria organizada por la compañía. Entre la modalidad presencial y la virtual, a través de la adquisición del dorsal 0, han secundado la iniciativa más de 350 personas. El alcalde de A Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, participó en la caminata, un recorrido circular de diez kilómetros por el municipio diseñado por la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, do Barbanza e Sar-A Orixe.

Al finalizar la ruta, el presidente de la Corporación Empresarial Congalsa, Luis Miguel Simarro, valoró positivamente la iniciativa: “Nos satisface enormemente la respuesta a nuestra andaina, que busca aunar actividad física, convivencia y solidaridad”.

Junto a Luis Miguel Simarro, en la actividad participó también la directora general de Congalsa, Noela Prieto, quien expresó igualmente su respaldo a la propuesta, subrayando el compromiso de la compañía con este tipo de acciones que promueven el bienestar, la cohesión y la responsabilidad social.

Los participantes partieron de la Praza Alcalde Segundo Durán a las 09.30 horas para dirigirse hacia la Praia do Areal, la Ponte de Santo Antonio y el Lugar de Castro. Posteriormente, recorrieron la Praia da Corna, por donde discurre la ruta A Orixe, y continuaron por la Praia da Illa y la Praia de Cabío hasta alcanzar el Alto da Pedra da Moura. A continuación, llegaron al Alto de Cabío antes de enlazar de nuevo con el paseo do Areal y regresar al punto de partida.

Las personas participantes durante la andaina solidaria Cedida

Congalsa destinará los alimentos y los fondos recaudados durante la iniciativa a distintas ONG de la comarca do Barbanza y a la Cofradía de Pescadores de A Pobra do Caramiñal.