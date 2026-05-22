Los equipos alevines de Nueva York y Dubai recalan en A Pobra y visitan Congalsa, principal patrocinador del torneo que disputarán este fin de semana

Los componentes alevines del Real Olé y Fursán Hispania, sus entrenadores, la representante del principal patrocinador y el organizador del torneo se hicieron una foto a la entrada de Congalsa Chechu Río

Poco a poco van llegando hasta A Pobra los equipos que este fin de semana participarán en el estadio de A Alta en la séptima edición del Torneo Internacional Congalsa de Fútbol Base. Los dos que proceden desde más lejos ya llevan algunos días por la localidad y su entorno, y ya han tenido oportunidad de comprobar la hospitalidad gallega, además de disfrutar de su rica gastronomía. Se trata del Real Olé, de Nueva York, y de la academia Fursán Hispania impulsada desde hace 14 años por Michel Salgado en Dubai.

Mientras esperan la llegada de los duelos de dicho campeonato, sus agendas están bastante completas para empaparse de todo lo que les ofrece esta tierra, que para la mayoría de ellos es la primera vez que salen de sus respectivos países, por lo que sus respectivos entrenadores, Patrick Álvarez y Pablo Coira, expresaron su agradecimiento a la organización por haberles invitado a participar en el torneo. E incluso señalaron que tienen oportunidad de disputar partidos amistosos, como el que enfrenten la tarde de ayer a ambos en el campo de fútbol de Cadreche, o los que les enfrentarán hoy al Puebla y al Cidade de Ribeira, que serán la antesala del torneo organizado por Julio Mariño, al que agradecieron que los haya invitado, ya que supone una gran experiencia para sus jugadore, pues acuden a pasarlo bien y que pueden ver un país que no conocen.

Las agendas de esas promesas del fútbol mundial y de sus familiares que les acompañaron en este desplazamiento, incluyen visitas a diferentes entidades o instalaciones, como sucedió a última hora de la mañana de ayer cuando los componentes de esos dos equipos alevines entrenados por Patrick Álvarez y Pablo Coira, respectivamente, tuvieron oportunidad de recorrer las instalaciones en el polígono industrial de A Tomada de la empresa Congalsa, principal patrocinador del torneo solidario en el que competirán este fin de semana junto a otros 35 clubes de Francia, Portugal y de algunas de las principales canteras del territorio nacional como Real Madrid, Villareal o Rayo Vallecano, así como conjuntos de las diferentes localidades de la comarca barbanzana y de otros puntos de Galicia.

Recepción

A su llegada a Congalsa fueron recibidos por su directora de Relaciones Externas, Isabel Cañas, quien les deseó una feliz estancia en la localidad y una buena participación en el campeonato. Antes de acompañarles en un una visita guiada a sus instalaciones, reconoció que es un lujo para su compañía colaborar con un torneo con un gran alcance internacional y que para los equipos de la zona supone una magnífica vivencia compartir torneo con dos entidades deportivas de un alto nivel y que son referentes en sus países.

Por su parte, Julio Mariño manifestó que este es un torneo que se va consolidando y que cada año va a más por la calidad de los equipos que quieren participar. Pero, aparte de la propia competición, destacó por encima de todo su vertiente solidaria, pues la recaudación, tras descontarse gastos de organización, se destinarán a la Fundación Aladina, que presta apoyo a niños oncológicos y a sus familias. Agregó que reforzará el carácter formativo y de convivencia del deporte base, fomentando el intercambio entre jóvenes deportistas de distintos países y culturas, además de integrador o inclusivo, al contar con la colaboración de usuarios de la asociación Ambar, que realizarán diferentes tareas relacionadas con la logística del torneo. Por último, refirió que con la celebración de este campeonato se genera un retorno económico estimado en torno al millón de euros para los municipios de la comarca y áreas colindantes.