Los equipos alevines Real Olé, de Nueva York, y Fursán Hispania, de Dubai, visitan hoy las instalaciones de Congalsa

La presentación del torneo deportivo-solidario tuvo lugar el pasado 21 de abril en el interior del módulo de atletismo del estadio de A Alta, en A Pobra Chechu Río

Las expediciones de los equipos alevines Real Olé, de Nueva York, y Fursán Hispania, con sede en Dubai, encabezados respectivamente por su entrenador Patrick Álvarez y por Pablo Coira -exjugador del Celta de Vigo y de la selección española-, que disputarán este fin de semana en el estadio de A Alta el Torneo Internacional Congalsa de Fútbol Base, ya se encuentran en la localidad pobrense.

De hecho, está programado que a partir de la una de esta tarde sus jugadores, acompañados de sus entrenadores y familiares, visiten las instalaciones en el polígono industrial de A Tomada del principal patrocinador del evento deportivo de carácter solidario, a beneficio de la Fundación Aladina. A la entrada de la fábrica serán recibidos por Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas, junto al organizador de esa competición, Julio Mariño Neira.

Además, desde la organización del torneo futbolístico se anunció que el equipo estadounidense y el dubaití disputarán a partir de las seis de esta tarde un partido amistoso en el campo de fútbol municipal de hierba artificial de Cadreche, del que indica que servirá como antesala de la referida competición en la que se darán cita 37 equipos de categoría alevín, entre los que figurarán Real Madrid, Villarreal, Rayo Vallecano, Oviedo, Deportivo, Celta y otros del resto de Galicia, de España y de Francia, además de los dos ya referidos.