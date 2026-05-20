El Museo Valle-Inclán de A Pobra "se desnudará" mañana para dar a conocer su parte más invisible para el público

La placa que exhiben Antonio González, Sara Barbazán y Patricia Lojo supone la adhesión del Museo Valle-Inclán al Sistema Galego de Centros Museísticos

"A intención e amosar un ámbito que raramente se ve, e se valora, polo público que accede como visita xeral ou en grupo concertado a esta sorte de centros". Con estas palabras se refirió el director del Museo Valle-Inclán, Antonio González Millán, a la conferencia 'Un museo invisible', programada para mañana, jueves 21 de mayo, a partir de las ocho de la tarde y en su centro de estudios, para conmemorar el Día Internacional de los Museos, que tuvo lugar este pasado lunes, 18 de mayo.

Así, se darán a conocer los trabajos internos que se llevan a cabo diariamente dentro de los museos con los fondos de las colecciones del patrimonio original que reúnen y custodian, así como labores profesionales y de carácter técnico que constituyen el engranaje a través de la cual se articula todo el funcionamiento de la institución, e que permite que desarrolle sus funciones legales de rescate, conservación, divulgación e investigación, entre otras.

Pero no será él quien imparta esa charla, sino Sara Barbazán, técnica dedicada a la revisión y catalogación de nuevos fondos, quien anunció que hablará de los museos y otro tipo de centros museísticos, de sus funciones, sus características y, específicamente, disertará sobre que es lo que hace especial al Museo Valle-Inclán, de A Pobra.

Proceso

Ella misma avanzó que en la conferencia "seguiremos o proceso que se leva a cabo trala entrada e recepción dun ben ou un conxunto de bens ao museo: dende a causa que motiva a súa chegada, pasando pola súa recepción, a súa valoración, a avaliación do seu estado e previsión de tratamentos paliativos, a elaboración dos instrumentos administrativos de control e de depósito, así como a posterior catalogación cos medios de xestión documental requiridos a un museo: rexistro, inventario e catálogo.

Y dijo que tampoco se olvidará de todos los procesos paralelos de conservación, restauración y, finalmente, musealización de la pieza para su exhibición o correcta preservación en un espacio y equipamiento que garanticen su salvaguarda. Y agregó que para ilustrar al público sobre todos esos procesos técnicos y trabajos especializados hará uso de un amplio repertorio de imágenes inéditas, "que mostran o latexar do corazón deste centro museístico".

Además, el Museo Valle-Inclán se encuentra de celebración, después de haber conseguido que la Dirección Xeral de Cultura acordase su adhesión al Sistema Galego de Centros Museísticos. Con la recepción de esa placa, el museo pobrense se consolida como "a institución valleinclaniana decana do país, según indicó la concejala de Cultura e Relacións Institucionais, Patricia Lojo, quien explicó que el Ayuntamiento pobrense, como Administración titular y responsable del Museo Valle-Inclán, recibió esa placa distintiva.