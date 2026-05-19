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A Pobra

El colectivo Xurelo recalará este viernes en el Cantón da Leña de A Pobra con la actividad participativa ‘As Letras de Begoña’

Chechu López
19/05/2026 05:30
La propuesta cultural y de dinamización lingüística ‘As Letras de Begoña. Contacontos Ilustrados’, a cargo del colectivo Xurelo, recalará en la villa pobrense de la mano del programa Falaredes
La propuesta cultural y de dinamización lingüística ‘As Letras de Begoña. Contacontos Ilustrados’, a cargo del colectivo Xurelo, recalará en la villa pobrense de la mano del programa Falaredes
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La Praza do Cantón da Leña, de A Pobra, albergará este viernes, 22 de mayo (18.30 horas), la propuesta cultural y de dinamización lingüística ‘As Letras de Begoña. Contacontos Ilustrados’, a cargo del colectivo Xurelo y promovida por el programa Falaredes impulsado por la Xunta de Galicia. En esta actividad, de carácter participativo, se mezclarán narración oral, ilustración y música tradicional en directo.

Durante esa sesión, un narrador relatará la historia mientras una ilustradora elaborará un mural en vivo y un músico acompañará la actividad a través de la interpretación de piezas con instrumentos tradicionales. Es propuesta concluirá con un taller colectivo de dibujo guiado por la ilustradora. Esta iniciativa pretende promover el uso y la puesta en valor de la lengua gallega a través de una experiencia cultural dirigida a todos los públicos.

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