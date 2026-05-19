Detenida una vecina de A Pobra en un operativo desarrollado contra el menudeo de drogas en la zona

La Guardia Civil de Boiro puso a disposición judicial a la mujer investigada por venta de sustancias estupefacientes Chechu Río

Un operativo contra el menudeo de drogas en A Pobra, del que el pasado lunes se llevó a cabo la fase de explotación, se saldó con la detención de una vecina vecina de la localidad, que es una vieja conocida de las fuerzas de seguridad. Se trata de una actuación sobre la que se guarda gran mutismo, pues parece ser que se ha decretado el secreto de las actuaciones y, por el momento, no han trascendido detalles concretos del mismo.

Pese a ello, por testimonio de algunos testigos, se ha podido saber que durante la mañana del lunes, como consecuencia de la alerta vecinal, se estuvieron detectando ciertos movimientos por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad en relación con esa persona. Ese seguimiento que le estuvieron haciendo acabó con su arresto tras ser sorprendida vendiendo sustancias estupefacientes en un callejón situado en las inmediaciones de la casa de cultura 'Raquel Fernández Soler'.

Después de practicarse las correspondientes diligencias por la referida intervención, tras la sobremesa del lunes se produjo un importante desembarco de agentes de la Guardia Civil de Boiro, incluyendo tanto componentes uniformados como integrantes del equipo de investigación, y de Policía Local pobrense. Fue para practicar, con autorización de la autoridad judicial, una entrada y registro en el piso donde vive la mujer detenida en la céntrica Rúa Gasset, en las inmediaciones del consistorio.

El registro domiciliario se prolongó por espacio de más de dos horas, durante las que las fuerzas de seguridad encontraron e intervinieron indicios y pruebas significativas suficientes como para relacionar a la arrestada, al menos, con un presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. Según indicaron algunos vecinos de la zona, los rostros de los efectivos del instituto armado y de los agentes municipales era fiel reflejo de que la operación había dado resultado.