Despedida por todo lo alto de la exitosa concentración motera de 'Sinfrenos' en A Pobra

Un total de 275 motos participaron ayer en la segunda y última ruta mototurística, que esta vez discurrió por lugares emblemáticos de A Pobra, como la playa de Cabío y el monte de A Curota

La exitosa XII Concentración Moteira ‘Sinfrenos’ de A Pobra, que el sábado contó con 700 vehículos de dos ruedas y la afluencia de más de 2.000 personas se despidió ayer y lo hizo por todo lo alto. Fue con una nueva ruta mototurística por la localidad, con la participación de un total de 275 motos, y que concretamente llevó a los participantes, en un primer momento, hasta la zona de Cabío y que, seguidamente, incluyó la subida a lo alto del monte de A Curota, desde donde tuvieron el privilegio de disfrutar de las vistas de la ría arousana. A su regreso al epicentro de las actividades, en el entorno del Paseo do Areal hubo una pinchada en la carpa con la finalidad de reponer fuerzas. A partir de las dos y media de la tarde se sirvió la comida de despedida, tras la que se llevó a cabo la entrega de premios y trofeos a los tres motoclubes más numerosos. Por último, los participantes quedaron en volver a citarse en la próxima edición, aunque expresaron su convencimiento de que coincidirán nuevamente en otros eventos similares por la comarca barbanzana o en el resto de Galicia.