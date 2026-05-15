Marta Rodríguez, Sara Sánchez, Amparo Cerecedo, Fátima Rodríguez y Paila Sight se encargaron del lanzamiento del programa 'Emprendeco-Pobra’ Chechu Río

Después de muchos meses trabajando en la idea, que incluso fue llevada hasta un par de veces al pleno de la corporación municipal para la aprobación de la solicitud de subvención a la Diputación de A Coruña, y con la fase administrativa muy avanzada, ayer vio la luz en A Pobra el programa municipal de fomento e impulso de nuevas aperturas comerciales ‘Emprendeco-Pobra’, que el Ayuntamiento quiere desarrollar este año y del que se destacó que “será moi vivo”. Se trata de una acción destinada a apoyar el emprendimiento local, favorecer la ocupación de bajos comerciales vacíos y dinamizar el tejido económico y comercial del municipio pobrense. Esta iniciativa surge con la voluntad de convertirse en una “ferramenta útil” para favorecer que nuevas personas emprendedoras, de 25 a 55 años, desarrollen en la localidad sus proyectos comerciales innovadores y sostenibles.

Se trata de una acción que parte con un presupuesto de 100.000 euros, de los que el 80% lo aportará la Diputación de A Coruña y el resto saldrá de las arcas municipales, y con los que se otorgarán dos premios de 10.000 euros cada uno a las iniciativas seleccionadas para su puesta en marcha, pero también se sufragarán los alquileres de locales que formen parte de la correspondiente bolsa para su alquiler, durante su fase inicial, de un máximo de un año, y que se cederán por parte del Ayuntamiento a los beneficiarios, que podrían ser más que los que reciban el premio, en función de la disponibilidad presupuestaria. Del lanzamiento de este proyecto se encargaron la concejala y la técnica municipal de Promoción Económica, Amparo Cerecedo y Sara Sánchez, respectivamente; Marta Rodríguez, directora de Marela Projects; Paola Sight, diseñadora gráfica de Axencia de Marketing Ingenyus, y Fátima Rodríguez, gerente de Coworking Pobra.

Apuestas

La edila, que se detuvo en dar a conocer el origen y los objetivos de la iniciativa, destacó la importancia de impulsar iniciativas que favorezcan el comercio de proximidad y la recuperación de espacios comerciales que actualmente se encuentran sin actividad, así como el apoyo de la Diputación de A Coruña “para facer posible esta iniciativa”. Y subrayó que ‘Emprendeco-Pobra’ supone una “aposta decidida polo comercio de proximidade, pola creación de oportunidades económicas e pola revitalización urbana da localidade”.

Sara Sánchez detalló el funcionamiento del premio ‘Emprendeco-Pobra’, que permitirá a las personas beneficiarias acceder al uso de un local comercial en régimen de alquiler durante un máximo de un año, además de una ayuda económica para afrontar los gastos iniciales y de un servicio de acompañamiento técnico y mentoring. Informó que el programa está dirigido a personas físicas y jurídicas que cuenten con una idea o un proyecto comercial que sea viable y que quieran desarrollarlo en A Pobra. Así, las candidaturas deberán presentar una solicitud normalizada, acompañada de una memoria o plan de empresa y de la documentación básica requerida en las bases de la convocatoria.

Promoción

Marta Rodríguez dio a conocer el plan de difusión y captación de participantes, que se centrará en la promoción del programa entre potenciales personas emprendedoras y la implicación del tejido comercial y social de la comarca. En lo que a la identidad visual se refiere, Paola Sight explicó el concepto de la imagen de marca de ‘Emprendeco-Pobra’, así como el diseño del folleto y del cartel promocional elaborados para a campaña de lanzamiento bajo el lema ‘Se gañas, todos e todas gañamos’. Y Fátima Rodríguez habló del apoyo que prestará Coworking Pobra a los interesados en participar en el programa, con orientación y asesoramiento en la preparación de las candidaturas.

Por último, durante la presentación de esta acción se hizo un llamamiento a los propietarios de bajos comerciales e inmobiliarias de O Barbanza para que se informen sobre a posibilidad de incorporar sus locales a la bolsa municipal de alquileres. Para abundar más sobre esta cuestión, se anunció que el próximo 28 de mayo, a partir de las siete de la tarde, tendrá lugar una reunión informativa en el Coworking Pobra, en la que se explicará su funcionamiento y de los pasos necesarios para adherirse al programa.