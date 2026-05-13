La recaudación de la X Andaina Solidaria de Congalsa se destinará a cuatro entidades benéficas y a la Cofradía de Pescadores de A Pobra

Representantes de la organización y de entidades colaboradoras y beneficiarias presentaron este mediodía la X Andaina Solidaria de Congalsa en el Paseo do Areal de A Pobra Chechu Río

La X Andaina Solidaria de Congalsa, que tendrá lugar el próximo 24 de mayo, con salida a las nueve y media de la mañana desde la Praza Alcalde Segundo Durán, de A Pobra, donde también estará situada la llegada, recaudará fondos para destinar a cuatro entidades benéficas, como son Cáritas de Ribeira y de A Pobra, Cruz Roja Ribeira e ICE Renovación, así como a favor de la cofradía pobrense de pescadores, en cuya sede tuvo lugar la presentación oficial del evento. Además, se volverán a combinar las aportaciones dinerarias con la recogida de kilos o litros de alimentos para apoyar la labor que realizan las referidas entidades del tejido social. Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas de Congalsa, junto a representantes de entidades colaboradoras y beneficiarias, dio a conocer los detalles de la actividad, de la que destacó que, por primera vez, la compañía pobrense apoyará a una entidad del sector marítimo afectada por la caída de la producción marisquera en la zona.

“Como empresa estrechamente ligada al mar, queremos respaldar a quienes viven de la actividad pesquera y marisquera, un sector esencial para nuestro entorno”, explicó Cañas, a la vez que puso en valor el apoyo a dicho pósito en estos momentos “de especial dificultad para la organización”, señalando que “es una forma de devolver al mar y a sus profesionales parte de todo lo que nos aportan cada día”. Congalsa apoyará también, por primera vez, la labor de Cruz Roja de Ribeira, y continuará colaborando con entidades como Cáritas de Santa María A Antiga do Caramiñal, Cáritas Parroquial de Santa Uxía de Ribeira e ICE Renovación. En este sentido, la directora de Relaciones Externas precisó que los alimentos recaudados se destinarán a las ONG, y convertirá los kilómetros recorridos en una aportación económica equivalente en euros, a lo que sumará una aportación adicional que se repartirá entre todas las entidades beneficiarias.

En esta nueva edición la marcha tendrá un recorrido circular de unos 10 kilómetros, concebido para ser realizado en dos horas, que discurrirá por lugares como el Paseo do Areal, Puente de San Antonio, Cercias, A Corna, A Illa, Cabío, A Pedra da Moura, Niñeiriños, Alto de Cabío y Santa María do Xobre, para desde allí iniciar el regreso al punto de partida. Ese trazado fue diseñado por la Asociación Amigos do Camiño de Santiago do O Barbanza e Sar, entidad colaboradora de la caminata desde 2024. Su tesorero, Saturio Ferreiro, señaló que alrededor del 80% del recorrido previsto este año transcurrirá por esa ruta de peregrinación, lo que contribuirá a una mayor visibilización de este itinerario tanto entre la población de la comarca como entre quienes nos visitan”, y que pone en valor el vínculo entre O Barbanza y el Camino de Santiago.

Ejemplo de valores

La concejala pobrense de Relacións Institucionais, Patricia Lojo, que colaborará con medios logísticos y de Protección Civil, afirmó que “esta iniciativa é un exemplo dos valores que representa Congalsa: solidaridade, compromiso, cooperación e apoio ás entidades que traballan cada día coas personas que máis o necesitan”, y resaltó de manera especial el respaldo al sector del mar, “que forma parte da nosa identidade colectiva e que atravesa momentos complexos”. Junto a la edila estuvieron Enrique Maceiras, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Pobra; Manuel Antonio Villar, consiliario de Cáritas de Santa María a Antiga do Caramiñal; Manuel Mirás, secretario de Cáritas Parroquial de Santa Uxía de Riveira; José Urbano Mariño, representante de ICE Renovación, y Ángeles Mera, presidenta de Cruz Roja de Ribeira, que ofrecieron algunos detalles de la labor que desarrollan.

Isabel Cañas aprovechó para recordar que esta andaina solidaria, enmarcada en las políticas de responsabilidad social corporativa de Congalsa, celebró su primera edición en 2016 y que desde entonces se desarrolló con carácter anual, a excepción de 2024, debido a la condiciones de adversa meteorología, e hizo referencia a que durante la etapa de impacto de la pandemia derivada de la Covid-19, en 2020 y 2021, se llevó a cabo en modalidad virtual, y que posteriormente recuperó su carácter presencial e incorporó la posibilidad de participación online mediante la adquisición de un dorsal 0 solidario.

“La iniciativa, que aúna deporte, convivencia y solidaridad, está promovida por el proyecto ‘Personas’ de Congalsa y que está orientado a favorecer el bienestar y la cohesión entre la plantilla mediante diferentes acciones de carácter social y cultural, principalmente”, destacó Cañas. A la vez, aseguró que “desde su puesta en marcha, más de 3.000 personas participaron en esta acción solidaria, que ha permitido donar alrededor de 50.000 euros al tejido social de O Barbanza”.

Inscripciones

La organización indicó que los interesados en participar aún disponen de ocho días para inscribirse a través de la página web www.deporticket.com, y que se establecieron tres modalidades de adhesión: la individual, a partir de 13 años, con una cuota de 5 euros; la familiar, que permite la inscripción de un adulto junto a un máximo de tres menores por el mismo precio; y el dorsal 0, destinado a quienes deseen realizar una aportación solidaria sin participar en la caminata. Junto a esto, los caminantes deberán aportar al menos un kilo o un litro de alimentos no perecederos, que se recogerán al inicio del evento.

Congalsa hizo un reconocimiento especial a la colaboración del ribeirense Abraham Benítez, referente en la promoción del voluntariado deportivo y la inclusión a través del deporte en la comarca, por la donación de una pieza artística de su autoría para la promoción de la iniciativa, y que consiste en la recreación del dolmen de Axeitos, que será sorteada entre todos aquellos que participen en la andaina. Y agradeció la labor de la asociación Amicos, cuyos usuarios actuarán como voluntarios durante la acción solidaria para entregar las camisetas de la iniciativa a los participantes.