La Xunta da luz verde ambiental al proyecto de Congalsa para ampliar en 30.000 toneladas al año su producción de alimentos congelados en A Pobra

Congalsa, empresa especializada en elaboración y comercialización de referencias alimentarias y en platos preparados, tiene su sede en el polígono industrial de A Tomada

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental al proyecto de Copngalsa para llevar a cabo la ampliación de su planta de elaboración de productos alimentarios congelados en el polígono industrial de A Tomada, en A Pobras. Según se recoge en el informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, no son previsibles efectos significativos sobre el entorno derivados de dicho proyecto “sempre que se cumpra cos condicionantes fixados tanto no documento ambiental e na restante documentación analizada, como na propia resolución autonómica”.

En este sentido, se indica que ese informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaliación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor se sometió a exposición pública, sin que hubiera recibido escrito o alegación alguna al respecto, a la vez que se consultó a un total de diez organismos interesados. “Froito desas consultas, realizaron a valoración correspondente e estableceron condicionantes que se engaden aos incluídos no propio programa de vixilancia ambiental que recolle a resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade”.

En ese sentido, desde el Ejecutivo gallego señalan que esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos relacionados a la protección de la atmosfera, la población y la salud, de las aguas y cauces fluviales; del suelo y de las infraestructuras, sobre el patrimonio natural, la gestión de residuos; integración paisajística y restauración, la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono o la prevención de riesgos.

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Desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático indicaron que, una vez emitido ese informe ambiental, que no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remitió la resolución al órgano sustantivo y ahora se le da publicidad a través de su publicación en el Diario Oficial de Galicia y a través de la página web dicho departamento autonómico.

El proyecto tiene como finalidad, tal y como ya se indicó, la ampliación de las instalaciones de su promotor en el parque empresarial pobrense, en las que se dedica a la elaboración de productos alimentarios congelados y precocinados a base de pescados y otros ingredientes. Se detalla que, en concreto, prevé la incorporación de las parcelas 16 y 17 a su centro productivo, que actualmente ocupa las parcelas 13, 14 y 15 de la referida área industrial. “As novas instalacións destinaranse á fabricación de alimentos rebozados e empanados e para a súa execución acometerase a reforma estrutural e a demolición parcial de elementos interiores dunha antiga fábrica de envasado e almacenamento de sal”, señalan desde la Xunta de Galicia.

La nueva nave tendrá una superficie construida de más de 6.200 metros cuadrados y constará de áreas de almacenamiento de materia prima, de producción, de almacén de producto terminado, zona de descarga de producto terminado y una entreplanta con oficinas, vestuarios y sala de preparación de rebozados y de almacenamiento de ingredientes en cámara refrigerada. El promotor estima que la capacidad máxima de producción de rebozados y empanados de la nueva sede será de 30.000 toneladas al año y que, sumada a la de las líneas que ya están en funcionamiento, será de 55.000 toneladas anuales.