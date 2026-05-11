Herida una mujer en un accidente de tráfico ocurrido en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, en A Pobra

Un Peugeot 206 se salió de la vía por el margen derecho y acabó regresando a la calzada para impactar contra la mediana de hormigón de la AG-11 Chechu Río

Una mujer que iba de conductora en un coche resultó herida como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las cuatro menos cuarto de esta tarde en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 27,900, a su paso por el municipio de A Pobra. Al parecer, un Peugeot 207 se salió de la vía por el margen derecho, acabó regresando a la AG-11, hasta que impactó contra la mediana de hormigón, quedando pegado a la misma y en dirección contraria a la del sentido de la marcha.

Fue un particular el que a las 15.48 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo que acababa de suceder, al igual que hizo una de las personas que iba en el automóvil siniestrado, que solicitó asistencia sanitaria para una mujer que iba a los mandos del mismo.

Así, con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el lugar del accidente y su personal técnico de emergencias sanitarias le prestaron una primera asistencia, para seguidamente proceder a su evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

El 112 también puso el suceso en conocimiento de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y de la Policía Local y de la agrupación de voluntarios de Protección Civil -estos no pudieron desplazarse al están ocupados en otro servicio, ambas de la localidad pobrense, así como de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.

La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y una patrulla de la Policía Local de A Pobra formaron parte del dispositivo desplegado para intervenir en el accidente de tráfico Chechu Río