La organización de la XII Concentración Moteira Sinfrenos de A Pobra espera contar con la participación de un millar de motos los días 16 y 17 de mayo

La edila Patricia Lojo, y la presidenta y secretaria del Motoclub Sinfrenos, Sponia Villa y Susana Riveiro, presentaron el cartel en el entorno del Paseo do Areal, epicentro de la concentración Chechu Río

Hace un mes se hizo pública la programación de actividades que se desarrollarán en el transcurso de la duodécima edición de la Concentración Moteira 'Sinfrenos' de A Pobra, que se desarrollará los días 16 y 17 de mayo y que tendrá en el Paseo do Areal su epicentro de la actividad. Ayer comparecieron sus responsables, encabezados por su presidenta, Sonia Villar, y su secretaria, Susana Riveiro, acompañadas de la concejala de Cultura, Patricia Lojo, quien anunció que "vai a ser un fin de semana de ruido" y que estaban contentos de colaborar para darle continuidad a este tipo de propuestas que son muy demandadas y que movilizan a tanta gente.

Villar Maceiras, que espera que se supere el millar de motos participantes si acompaña la meteorología, desgranó la programación del evento de A Pobra, que se desarrollará desde las doce del mediodía del sábado 16 de mayo, con la apertura de inscripciones y se servirá un aperitivo, y habrá una exposición de motos clásicas durante toda la jornada. A partir de las doce y media empezará una sesión vermú con callos, que se repartirán hasta fin de existencias, y la actuación del monologuista Manuel Maneiro; mientras que a las cuatro se reabrirán las inscripciones.

A partir de las cinco y media de la tarde de ese mismo día saldrá una ruta mototurística que llevará a los participantes hasta Xuño por Moldes, para luego dirigirse hacia Corrubedo, Artes, Ribeira y regresar hacia el punto de partida, tomando dirección hacia Moldes en la rotonda de la AC-305 en As Saíñas -se pretende evitar el paso por la travesía de Palmeira, que se encuentra en obras paralizadas-, mientras que a la vuelta habrá en la carpa un picoteo a base de mejillones de la Ría de Arousa en escabeche y en salsa de vieira por gentileza de Friscos.

Para las ocho de la tarde se programaron los espectáculos de 'Stunt Team', ‘Jaque Stunt’ y ‘NH-Pina’, y desde poco antes de la medianoche, y tras la cena en el Náutico, empezará una sesión DJ con Tito Maverick y Mateo Abelleira. Al día siguiente, domingo 17, habrá una ruta por la localidad y que concretamente llevará a los participantes hasta Cabío y luego subida al monte de A Curota, desde donde se espera que el tiempo acompañe y puedan disfrutar de las vistas de la ría, y pinchada en la carpa. A las dos y media de la tarde será la comida en el Náutico y una hora después se procederá a la entrega de premios y trofeos a los tres motoclubes más numerosos.

La inscripción en esta concentración tiene un precio de 45 euros, e incluye una bolsa regalo, caña de bienvenida, cena, desayuno y comida en el Náutico, mientras que si sólo se quiere la cena o la comida su coste será de 23 euros, debiendo abonarse por transferencia bancaria en el número de cuenta ES13 0049 7755 8925 1002 9531 o bien pagar de manera presencial en el punto de la concentración motera. Los interesados en participar en las actividades destinadas a los inscritos deben llamar a los números de teléfono de contacto 619 620 059 (Pedro) y 636 501 322 (Sonia), o enviarles un mensaje por WhatsApp.

La edila pobrense animó a toda la ciudadanía de la localidad pobrense, así como de municipios de los alrededores, a que acudan a esta cita multitudinaria, que ofrecerá un amplio y variado programa de actividades. En la misma línea se expresó Susana Riveiro, quien dijo que quienes quieran fiesta y ruido que no duden en acudir ese fin de semana hasta la villa pobrense. Además, aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento al apoyo municipal, así como el de numerosos colaboradores.