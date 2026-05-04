Un vecino de A Pobra se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por tráfico de drogas hace dos años

El juicio contra un pobrense por tráfico de drogas se señaló para el viernes 8 de mayo en la sección compostelana de la Audiencia Provinciall de A Coruña Chechu Río

Un pobrense deberá sentarse el próximo viernes, 8 de mayo, a partir de las doce del mediodía, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de un supuesto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud de las personas.

Se trata de una causa que procede de la Sección Civil e Instrucción de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira y en la que, atendiendo a que carece de antecedentes penales y no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, la Fiscalía le solicita una condena de cuatro años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el pago de una multa de 15.294,46 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 500 euros impagados.

El Ministerio Público señala en su escrito de conclusiones provisionales que el ahora encausado estaba el 1 de abril de 2024 en posesión de tres envoltorios que contenían 59,09 gramos de heroína, con una pureza del 7,92% y un valor en el mercado ilícito de 3.389,40 euros; otros 57,89 gramos de heroína, con una riqueza del 7,33% y valorada en el mercado ilícito en 3.320,57 euros, y 16,34 gramos de heroína, con una pureza del 12,63% y con un precio de 937,26 euros.

La Fiscalía, que indica que el acusado tenía dos hijos de 5 y 9 años en la fecha de los hechos que se le atribuyen y sus ingresos mensuales ascienden a unos 1.100 euros, detalla que los dos primeros los llevaba consigo cuando fue interceptado en la Rúa Manuel Leiras Pulpeiro, de A Pobra, mientras que el tercer envoltorio lo tenía escondido en la cocina de su vivienda en la misma localidad, en la que precisa que también se incautaron una báscula de precisión y un total de 245 euros procedentes de la venta ilícita de sustancias estupefacientes, y que solicita que sean decomisados.