Un policía local de A Pobra rescata y reanima a una octogenaria que se golpeó en la cabeza, por la que sangraba bastante, tras caer por las escaleras

Una ambulancia del 061, con el equipo médico del centro de salud pobrense, trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

En torno a las seis de la tarde de ayer saltaban las alarmas en A Pobra en relación a lo que le podría haber pasado a una vecina de 89 años. Fue la mujer del alcalde la que acudió a visitarla y nadie respondía en su casa situada en la Rúa Luz Pozo Garza, en el centro de la villa, por lo que contactó directamente con el jefe de la Policía Local, que movilizó a la patrulla de guardia, que contó con la colaboración de efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil.

Al llegar al lugar, encontraron que en la vivienda estaba todo cerrado, y que la única opción de acceder al interior era a través de una ventana de la primera planta, que estaba bastante alta. Por ello, haciendo uso de una escalera de mano de Protección Civil, un agente municipal se encaramó en la ventana y accedió al interior de la casa, en donde no se encontró a nadie en ese piso. Por ello, decidió descender a la planta baja, para lo que tuvo que romper la puerta.

Una vez allí, se encontró en el suelo a la octogenaria, que presentaba algún golpe en la cabeza, por la que sangraba bastante. Además, la mujer no respiraba, estaba inconsciente y había otros indicios que apuntaban a que la mujer podría estar fallecida. Por ello, solicitó contactar con el 112 para requerir la presencia del médico que certificase la muerte.

Sin embargo, al regresar a donde se hallaba esa pobrense de 89 años empezó a comprobar que parecía dar signos de recuperación, aunque su pulso era muy débil. Por ello, el policía local inició las maniobras de reanimación y, paralelamente, solicitó que se avisase a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y al personal facultativo.

El 061 acudió con una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB, con su personal técnicos de emergencias sanitarias y el equipo médico del centro de salud pobrense, que continuó las tareas de reanimación iniciadas por el agente municipal, logrando estabilizar a la víctima, y seguidamente la trasladaron al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que recibiera la atención médica que precisaba y le realizasen pruebas para determinar el alcance de sus posibles lesiones y heridas.