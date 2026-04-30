La campaña ‘Merca no teu comercio’ arrancará mañana en A Pobra y sorteará 1.000 euros distribuidos en 20 tarjetas prepago

Imagen de archivo del acto del sorteo y entrega de los premios a los agraciados en la Praza do Emigrante de A Pobra

La campaña ‘Merca no teu comercio’ arrancará mañana en A Pobra, junto con otros núcleos del entorno como Porto do Son y Portosín, que se prolongará hasta el 15 de mayo, y en la que se realizarán los días 18 y 26 de ese mismo mes, en la Praza do Emigrante, los sorteos y entrega de premios por un importe total de 1.000 euros repartidos en 20 tarjetas prepago de 50 euros cada una, que deberán ser utilizadas para volver a comprar en los comercios de proximidad de las respectivas localidades. Se trata de una iniciativa promocional que vuelven a poner en marcha la Federación de Comercio de A Coruña, la Federación Galega de Comercio y la Xunta de Galicia, con la colaboración de la Asociación de Empresarios e Comerciantes de A Pobra, entre otras entidades.

Su objetivo pasa por estimular las ventas en los municipios rurales, como es el caso de la villa pobrense, acercar a los potenciales clientes a los comercios de proximidad y dinamizar dicho sector. Podrán participar en esta propuesta todos los clientes que realicen compras en los negocios de dicha localidad y los otros núcleos adheridos en el referido periodo, y deberán registrar directamente su compra en el enlace de la página web de la campaña ‘Merca no teu comercio’ de cada localidad, siendo en este caso mercanoteucomercio.com/pobracaraminal, a través de cualquier dispositivo electrónico. Además, la participación puede ser registrada por el comerciante, si así lo desea, a través de la misma plataforma, en la que se puede introducir directamente la operación de compra de los clientes, duplicando de este modo sus opciones de ganar.