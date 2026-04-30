Diputación de A Coruña y Museo Valle-Inclán de A Pobra exploran vías de colaboración para reforzar la proyección de la figura del literato español

Valentín González Formoso estuvo acompañado durante la visita al Museo Valle-Inclán por su director, Antonio González Milla, así como el alcalde José Carlos Vidal y la edila Patricia Lojo, entre otros Cedida

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, llevó a cabo una visita institucional a la localidad pobrense, que incluyó su paso por el Museo Valle-Inclán, situado en la histórica Torre de Bermúdez del siglo XVI, para conocer de primera mano ese centro cultural que trabaja en la difusión del ilustre literato español.

Durante el recorrido por sus instalaciones, en el que estuvo acompañado por su director, Antonio González Millán, así como por el alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, entre otros, Formoso se interesó por los fondos que alberga ese museo, en los que se incluyen piezas originales que pertenecieron al propio autor, entre las que figuran documentación, obras bibliográficas y materiales vinculados a la vida y producción literaria de Ramón María del Valle-Inclán.

Durante la visita, el presidente provincial puso en valor la labor cultural que se desarrolla desde dicho museo y su relevancia como centro de referencia para la investigación y divulgación de los trabajos de Valle-Inclán, como una de las grandes figuras de la literatura española y una referencia esencial de la cultura gallega, por su obra innovadora y profundamente personal, en la que sobresalió la creación del esperpento como una nueva forma de entender la realidad a través de la deformación crítica.

En este sentido, González Formoso destacó la colaboración de la institución provincial que preside con dicho centro, que incluye la financiación del contrato de una técnica para la atención al público con una aportación anual de 20.000 euros, además del apoyo a distintas actividades.

Y subrayó la importancia de preservar y difundir el legado de Valle-Inclán, profundamente ligado a A Pobra, y anunció la voluntad de la Diputación de explorar nuevas vías de colaboración y alianzas con el museo para trabajar conjuntamente en la puesta en valor y en la proyección de una de las figuras más relevantes y con mayor dimensión internacional de la literatura española.