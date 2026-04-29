A Pobra albergará en mayo una amplia y variada programación para conmemorar la celebración del Día das Letras Galegas

La presentación de la programación del Maio das Letras tuvo lugar en la sala sala de juntas del consistorio pobrense

La programación diseñada por el Ayuntamiento pobrense para conmemorar la celebración del Día das Letras Galegas arrancará el 2 de mayo con un pasacalles de Arrancadeira que saldrá a las siete de la tarde desde el Cantón da Leña y que rematará en los jardines Valle-Inclán con su espectáculo ‘Bailando ás flores (Festa dos Maios)’, mientras que al día siguiente, 3 de mayo, habrá en el Teatro Elma (20.00) un festival por el Día de la Madre de la Escola de Baile Caramiñas de Amas de Casa de A Pobra.

El día 8 se inaugurará la exposición ‘A espátula e pincel’ de Paco Casal en la casa de cultura 'Raquel Fernández Soler (20.00), mientras que un día después será el ‘Consertasso na horta’, de Brais das Hortas, en el Teatro Elma (18.30). El 17 de mayo, que es el propio en que se festejan las Letras Galegas, habrá una ruta desde las 11.30 por las calles que recuerdan a escritores gallegos y que contará con el acompañamiento del grupo de música tradicional Eiradela.

En la jornada del 21 de mayo se realizará un recorrido por los trabajos internos del Museo Valle-Inclán (20.00) por Sara Barbazán. El 22, se impartirá el taller de dibujo, ilustración, narración oral y música en directo 'As Letras para Begoña’ por parte de Polo Correo do Vento (18.30). El auditorio de la biblioteca 'Victoriano García Martí' albergará el día 27 la presentación del libro ‘Nenapingüín’. de Daniel Landesa, ganador del VIII Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro. Juan Galán presentará el día 29 ‘Rotspanier. Un miliciano galego no exilio francés (1939-1945)’ a las 20.00 y en el auditorio de la biblioteca municipal, y el día 30, por último, Bradomín Teatro escenificará ‘Reunión Familiar’ en el Elma (19.30).

Desde el gobierno pobrense se indicó que vuelve a apostar, un año más, por una amplia y diversa programación cultural para el próximo mes, coincidiendo con la conmemoración del Día das Letras Galegas, con música, danza, literatura, exposiciones, que completan completan un amplio abanico de actividades pensadas para todos los públicos. Así, la concejala de Cultura, Patricia Lojo, destacó el papel fundamental del tejido asociativo para hacer posible el cartel confeccionado. para que mayo llegue "cargado de actividade cultural grazas ás asociacións que colaboran sempre con nós. Queremos agradecerlle a súa implicación por enriquecer deste xeito o noso concello”.