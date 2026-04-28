Herida una conductora en un accidente de tráfico con vuelco registrado en la carretera comarcal AC-302, en A Tomada, en A Pobra

Un Kia Sportage se salió de la vía en la carretera AC-302 y tras volcar se detuvo en medio de la calzada en el lugar de A Tomada Chechu Río

Una conductora de mediana edad resultó herida en un accidente de tráfico registrado en torno a las nueve menos veinte de esta mañana en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-302, entre el casco urbano de A Pobra y el lugar de Xenxides -en la parroquia ribeirense de Oleiros-, por Moldes, a la altura del kilómetro 2,5, en el lugar de A Tomada, en la parroquia pobrense de Santa Cruz de Lesón.

El siniestro consistió en una salida de vía con vuelco de un Kia Sportage y fue el propio sistema automático de alerta del propio coche el que a las 8.42 horas dio aviso al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, cuyos gestores pudieron hablar con la víctima, quien comunicó que había perdió el control de su automóvil y se salió de la calzada, y que estaba desorientada, pero que podía abrir la puerta y que no estaba atrapada.

El coche siniestrado impactó contra el talud de una fábrica y dio alguna vuelta de campana hasta que se detuvo, quedando atravesado en medio de la carretera, lo que obligó a regular el paso, dando paso alternativo, resultando más complicado cuando se trataba de vehículos de gran tamaño, como camiones y autobuses. El servicio de Grías Galicia se movilizó hasta el lugar para proceder a la retirada del coche de la calzada, para poder restablecer la normalidad en la circulación.

Con la información recibida, el 112 contactó con la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencia sanitarias atendió a la persona herida. También se movilizaron la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, así como dos patrullas de la Policía Local, efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra y el servicio de conservación de carreteras de la Xunta de Galicia, titular de la carretera.

Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña indicaron que la persona herida estaba liberada y accesible, pero algo mareada. Por ello, se le prestó una primera asistencia en el lugar del accidente de circulación y seguidamente se procedió a su traslado en la ambulancia asistencial hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar más en concreto cuál es su estado de salud y el alcance de sus posibles lesiones.