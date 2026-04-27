La Cofradía de A Pobra alerta del riesgo de su desaparición tras 102 años de trayectoria

Imagen de archivo de puerto pobrense

La Cofradía de A Pobra do Caramiñal alerta sobre el riesgo de su desaparición tras 102 años de trayectoria. Según señala el patrón mayor, Enrique Maceiras, la falta de producción, la alta mortandad del marisco y la ausencia de ayuda administrativa se encuentran entre los principales factores que motivan el posible cese de la actividad de la compañía. “Levamos en caída libre sen ingresos desde hai moito tempo”, manifiesta Maceiras.

“Atravesamos o momento máis crítico da nosa historia centenaria. A gravidade da situación financeira e a crise de producción biolóxica levannos a un escenario de insostibilidade que pon en perigo a continuidade da Entidade e o sustento de decenas de familias do mar”, exponen desde la entidad.

Ante este escenario, la directiva de la cofradía convoca para este martes un encuentro en su sede para compartir los datos reales de esta crisis, denunciar “a situación e desprotección que vivimos” y presentar un plan de auxilio social que van a tratar de poner en marcha para evitar su cese definitivo. “Esperamos que haxa algún tipo de reacción, a ver se alguén nos bota unha man”, señala el patrón mayor pobrense.