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A Pobra

José Luis Durán presenta en A Pobra su libro 'Canto dende Viana'

Será el jueves 30 de abril, a las 20 horas, en el auditorio de la biblioteca

Redacción
27/04/2026 21:44
Exterior de la Casas Consistorial pobrense
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El auditorio de la biblioteca de A Pobra acogerá este jueves 30 de abril, a las 20 horas, la presentación del libro 'Canto dende Viana', de José Luis Durán. Durante el acto, el autor estará acompañado por el alcalde, José Carlos Vidal, y el prologuista, Carlos Ulloa.

La obra es un viaje lírico por la memoria, la tierra y el mar de O Barbanza. El autor hace un canto profundamente vinculado a su patria emocional, donde cada poema late con fuerza de la tradición, de la infancia recordada y con la dignidad marinera. El autor construye una crónica poética de la vida: el amor, la familia, la tierra natal y la conciencia colectiva convirtiéndose en verso. 

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