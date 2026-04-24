El joven escritor compostelano Adrián Noia presentará esta tarde su libro 'Pontealbar' en el auditorio de la biblioteca municipal de A Pobra

El joven escritor compostelano Adrián Boia, presentará hoy en A Pobra su novela 'Pontealbar'

El auditorio de la biblioteca municipal 'Victoriano García Martí' de A Pobra albergará, a partir de las ocho y media de esta tarde, viernes 24 de abril, la presentación del libro 'Pontealbar', del joven escrito compostelano Adrián Noia. Está previsto que este último esté acompañado en ese acto por la concejala de Cultura, Patricia Lojo, y la secretaria de la asociación cultural Barbantia, Milagros Torrado, así como la escritora Ánxela Gracián y la filóloga Andrea Mosteiro, que dará a conocer numerosos detalles que componen esta obra literaria.

Esta novela narra la historia de Pedro de Pontealbar, cuya vida cambia en el momento en que descubre que el fin del mundo está cerca a causa de un pacto entre el conde Albar y una misteriosa criatura legendaria, el llamado "Demo da Serpe'. "A pantasma de Marcela, vítima da crueldade do conde, aparece para encomendarlle ao protagonista a salvación da aldea antes de que sexa moi tarde", señalan desde la Editorial Galaxia, que publica este relato. A lo largo de sus 160 páginas se suceden aventuras por un mundo indescriptible en el valle del Río Grande, donde Pedro de Pontealbar encuentra otras criaturas que le ayudan a lograr su propósito.

Adrián Noia, de 25 años, se graduó en Lingua e Literatura Españolas por la Universidades de Santiago de Compostela (USC), trabajó como auxiliar de conversación del Ministerio de Educación en Lisboa y fue becario de biblioteconomía en la Biblioteca de Galicia. Su pasión por la literatura le llegó en la adolescencia, cuando empezó a escribir y ganó los certámenes 'A Pipa de Becerreá' (2016) y 'Terras de Chamoso do Corgo' (2017) en la categoría juvenil. Es autor de 'O país dos raposos' (2022, II Premio de Novela Curta del 'Xuventude Crea 2021') y de 'A terra leve' (2024). Además colaboró en la antología 'Scripta manent: 50 anos de memoria e palabra', de la Facultade de Filoloxía da USC y publicó artículos en las revistas 'Eduga' y 'Viñetas BD'.