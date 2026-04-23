La Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrecerá el día 6 de junio en A Pobra un concierto por el Día de las Fuerzas Armadas

Componentes del Mando de Apoyo a la Maniobra del Ejército de Tierra se reunieron con el alcalde, José Carlos Vidal Chechu Río

La localidad pobrense tendrá el privilegio de albergar dentro de un mes y medio un concierto que se podría calificar de “único”, pues la agrupación que lo ofrecerá no se prodiga demasiado en este tipo de actuaciones, pues ofrece del orden de media docena al año en todo el territorio nacional. Se trata de la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) y su recital, que tendrá lugar el 6 de junio en el ‘Teatro Cine Elma’, a partir de las ocho de la tarde, se enmarca dentro de la celebración de la festividad del Día de las Fuerzas Armadas 2026, y que se desarrolla con el propósito de subrayar la identificación de los Ejércitos con el pueblo español, del que forman parte y al que sirven.

Para perfilar su concierto, una representación de dicha unidad, encabezada por el general y jefe de mando Marcial González Prada, se reunió con el alcalde, José Carlos Vidal, que es el artífice de que dicha unidad musical actuará en A Pobra. Sus componentes tuvieron la oportunidad de visitar el escenario del concierto y la valoración que hicieron del mismo fue muy buena. Con este recital, que será gratuito y de acceso libre hasta completar el aforo del patio de butacas, desde el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra se quiere llegar al mayor número de pobrenses y visitantes para que, de esa manera, tengan la oportunidad de conocer mejor las tradiciones y actividades militares.

Origen de su música

Su música tiene origen en el año 1875, cuando se crea el Regimiento de Infantería Zamora Nº29, que posteriormente pasó a integrarse en los Regimientos de Infantería ‘Isabel la Católica’ Nº54 y Nº29 y al Regimiento de Artillería de Campaña Nº28, hasta 1966, año en que queda constituida como Música del Gobierno Militar de Coruña. En julio de 1998 pasó a formar parte del Batallón del Cuartel General del Mando Regional Noroeste y el 1 de julio del 2005 de la Jefatura de la Subinspección General del Ejército Nº4. El 15 de octubre de 2010 se integra en el Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa y, desde el 1 de enero de 2021 en el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra.

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978, cuando se estableció realizar un acto institucional como homenaje a los Ejércitos y La Armada, para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad. En España, el Día de las Fuerzas Armadas se conmemora anualmente el sábado más próximo al 30 de mayo, festividad de San Fernando. Es una jornada destinada a conocer el trabajo que los militares realizan dentro y fuera de las fronteras estatales, con una labor permanente de vigilancia y protección del territorio nacional, así como la defensa de la paz y la libertad en el mundo.