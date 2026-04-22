A Pobra se volcará el 23 y 24 de mayo con la Fundación Aladina a través de la disputa del Torneo Internacional Congalsa de Fútbol Base

La presentación del torneo deportivo-solidario tuvo lugar en el interior del módulo de atletismo del estadio de A Alta, en A POobra Chechu Río

Un total de 37 equipos de categoría alevín, entre los que se incluyen Real Madrid, Villarreal, Rayo Vallecano, Real Oviedo y otros de las geografías autonómica y nacional -destaca la presencia del Fursan Hispania, al que está vinculado Michel Salgado, y cuya participación está generando gran expectación-, así como de Portugal, Francia, Estados Unidos y Dubai (Emiratos Árabes Unidos)- se volcarán los días 23 y 24 de mayo próximos con la Fundación Aladina, entidad de ayuda a niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias, con la finalidad de que ningún niño pierda la sonrisa, con su participación en el VIII Torneo Congalsa de Fútbol Base, que organiza, junto con su grupo de colaboradores, Julio Mariño.

Con el objetivo de favorecer la igualdad competitiva, se estableció que las canteras profesionales competirán con jugadores de primer año (2015), mientras que las no profesionales lo harán con futbolistas de segundo año (2014). Accederán a las eliminatorias los dos primeros de cada grupo de cinco y los tres primeros de cada grupo de seis. A partir de ahí, se disputarán los octavos de final, los cuartos, las semifinales y la final. Los partidos tendrán una duración de 25 minutos en un tiempo único, excepto la final, que se jugará a 30 minutos.

Evento consolidado

Durante la presentación de este evento, que tuvo lugar ayer en el módulo de atletismo del estadio de 'A Alta', en Cabío, Julio Mariño destacó que, tras ocho años de celebración de esta competición, ya está consolidada, y que ello se lo deben al principal patrocinador, así como a pequeños autónomos y pymes, aportando financiación y, sobre todo, "mucha confianza", además de administraciones como la Secretaría Xeral para o Deporte, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento pobrense, así como la Asociación de Atletismo e deportes do Barbanza y el Puebla FC, y expresó su satisfacción por el hecho de que la asociación Ambar -representada en el acto por su presidenta, Milagros Rey- se ha sumado a su proyecto.

Julio Mariño, que también aprovechó para expresar su deseo de que el torneo pueda tener su sede fija en A Pobra, después de haberse celebrado en otras localidades barbanzanas, ensalzó que el Torneo Internacional Congalsa de Fútbol Base se ha convertido en un importante motor económico para O Barbanza. Según datos de la organización, genera un retorno cercano al millón de euros, con un impacto especialmente directo en el turismo: en concreto en la oferta de alojamiento y restauración de los ayuntamientos de O Barbanza y los colindantes. Y precisó que, durante ese fin de semana, los alojamientos turísticos entre Padrón y Ribeira registrarán una ocupación prácticamente completa debido a la afluencia de jugadores, familias y aficionados, que cifra en unas 4.000 personas.

Valores de la empresa

La directora de Relaciones Externas de Congalsa, Isabel Cañas, subrayó que el torneo “representa a la perfección los valores de la compañía al apostar por fomento del deporte base y solidaridad”, destacando el orgullo de la empresa radicada en el polígono industrial de A Tomada, por contribuir al crecimiento de una cita que ya es referente en la comunidad autónoma. Al mismo tiempo, la directiva de dicha compañía pobrense aseguró el compromiso de la empresa con el futuro del torneo. “Nos gustaría confirmar el apoyo de Congalsa en próximas ediciones”, manifestó.

Entre las numerosas intervenciones, se contó con la de Ángeles Longarte, responsable de alianzas corporativas de la Fundación Aladina, que se desplazó expresamente desde Madrid y que destacó que este torneo ya ha recaudado en sus siete ediciones anteriores cerca de 50.000 euros, ofreció alguna información sobre su entidad, que lleva en activo tres décadas, que está presente en 22 hospitales en España y recordó que tiene un proyecto para Santiago, en el que lleva varios años de negociaciones. Y se detuvo en dar a conocer el gran proyecto que, supondrá una inversión de 15 millones de euros, supondrá contar con la Casa Aladina, de 15.000 metros cuadrados, y que será un centro de día de apoyo integral a los niños y a sus familias, con un acompañamiento durante y después de la enfermedad.

Generosidad y solidaridad

Por su parte, la concejala de Cultura, Patricia Lojo, dijo que supone un "orgullo" para A Pobra acoger este torneo, "que ten na xenerosidade e a solidariedade o seu motor, e que sitúa ao noso municipio no epicentro do fútbol base nacional e internacional", además de considerar que supone un impacto "moi positivo" para la localidad "non só pola afluencia de centos de afeccionados ou a presenza de de clubes, senón que proxecta o que somos: "un municipio comprometido co Deporte e os seus valores". También expresó su confianza en que este torneo tendrá una "pegada positiva" tanto dentro como fuera del campo.

El presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, manifestó que lo que tendrá lugar en el estadio de 'A Alta' los días 23 y 24 de mayo no es un torneo de fútbol base más, sino que es especial y va más allá del deporte y destaca por su solidaridad, por ser inclusivo y por potenciar el turismo, "pois dá a coñecer Galicia e o que somos". Por último, destacó la "paixón e o compromiso" de Julio Mariño, así com o la colaboración que van a tener en el torneo los usuarios de Ambar. Y el diputado Antonio Leira ensalzó la visión de Congalsa al destinar parte de sus recursos a la sociedad y que ello "di moito dela coma empresa e persoas que a compoñen".

Encaje de filosofías

Otra de las intervenciones destacadas fue la del secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García. que recordó cómo hace nueve años, cuando aún era jefe de servicio de Deportes, y empezó a tener contacto con Mariño Neira por este torneo. También manifestó que "o Deporte é un motor de felicidade, porque constrúe sociedades mellores, fomenta valores esenciais como son o traballo en equipo, disciplina, superación persoal e igualdade". Y agregó que el programa 'Xogade' de deporte escolar, que está promovido por su departamento y en el que se cuenta con unos 49.000 deportista con seguro deportivo escolar, "encaixa moi ben coa filosofía deste torneo.

También estuvo presente Rubén López, seleccionador de Galicia Sub-16 y que es padrino deportivo del torneo, al igual que Adrián Armental -jugador de la SD Compostela-,pero que no pudo asistir. Intervino para destacar la importancia de que el futbol permita ayudar como nexo de unión entre unos niños con un problema y "que sexamos capaces de axudarlles a través do Deporte, y un evento tan importante. Y animó al pueblo a que disfrute de un torneo de muchísima calidad, en el que puede verse a equipos de un nivel muy alto, aunque el público echará en falta al Real Betis Balompié, que es una de las grandes canteras nacionales y que ya dejó su huella en las más recientes ediciones del torneo.

Los 37 equipos que participarán en la competición por grupos serán Sporting Club de Portugal, Pabellón, Coruxo, Montañeros, Jeunes de Langón (Grupo A ); Vitória, Real Oviedo, Ribadumia, Pontevedra, Gondomar (Grupo B ); Braga, Romo, Acea de Ama, Mos, Escuela Deportiva Val Miñor (Grupo C); Deportivo de A Coruña; Rayo Vallecano; Lugo, Villa Rosa y Ural FC (Grupo D); Real Madrid, Fursan Hispania; Bertamiráns, Betanzos, Atlético Arteixo y Puebla (Grupo E); Villarreal, Real Olé FC, Calasanz, Noia y Cidade de Ribeira (Grupo F) y Celta de Vigo, Benfica, Rápido de Bouzas, Compostela y AJ Lérez (Grupo G).