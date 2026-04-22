El alcalde de A Pobra alerta de un incendio en unos restos de materiales de construcción en una finca cerrada de la Rúa Venecia

El incendio afectó a diversos residuos de material de construcción Chechu Río

El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, que en torno a las nueve menos veinte de la tarde de este martes, 21 de abril, estaba paseando por el entorno de la Rúa Venecia, en el extremo más próximo al Paseo do Areal, y se encontró con un incendio que parecía afectar a unos restos de materiales de construcción que estaban amontonados en el interior de una finca cerrada situada en ese misma calle de la localidad.

De inmediato, el primer edil pobrense contactó con la patrulla de servicio de la Policía Local, que se desplazó hasta el lugar, al igual que lo hizo un voluntario de la agrupación de Protección Civil pobrense, y solicitó la colaboración de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira. Al parecer, el fuego se declaró, por razones que se desconocen, en unos residuos situados un extremo de dicha parcela cerrada completamente perimetralmente.

Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da A Coruña, con base en el lugar de Xarás, tuvieron que romper un candado con una cizalla para poder abrir una puerta y acceder a su interior. Seguidamente, con la ayuda de una pala autocargadora de la propiedad de la finca, se procedió a remover todo lo que estaba ardiendo para que los bomberos pudieran regar adecuadamente y apagar el fuego por completo, sin que hubiera riesgo de que se reavivase. Las tareas de extinción se dieron por rematadas en torno a las diez menos veinticinco de la noche.