A Pobra celebrará mañana el Día del Libro con una “suelta” de ejemplares literarios por lugares emblemáticos de la localidad

Patricia Lojo y Loló Fernández presentaron la actividad participativa convocada para conmemorar el Día Internacional del Libo

El Día Internacional del Libro se conmemorará mañana en A Pobra desde las 16.00 horas con una acción dirigida al público infantil, juvenil y adulto, consistente en una “suelta” de ejemplares por diferentes puntos del municipio, pudiendo encontrarlos en lugares emblemáticos, algunos de ellos vinculados con la literatura. La pista inicial la obtendrá en la biblioteca municipal.

Se trata de una jornada pensada para todos los públicos y programada para fomentar el hábito de la lectura entre la ciudadanía, tal y como indicó la concejala de Cultura, Patricia Lojo, quien incidió en que se trata de una “maneira de celebrar esta data e promover que a xente lea, xa que na actividade repartiranse diferentes exemplares de varias categorías e para todas as idades”.

Por su parte, la encargada de la biblioteca municipal ‘Victoriano García Martí’, Loló Fernández, explicó que, para participar, las persoas interesadas deberán acudir previamente a la biblioteca, donde se les entregará una pista por unidad familiar y que le ayudará a encontrar un libro.

“Con esta iniciativa, búscase converter a celebración deste día nunha experiencia participativa, na que “contemos coa colaboración de moitos veciños”, dijo la edila, quien agregó que el hecho de que el año pasado tuvo “bastante éxito” fue la razón por la que decidieron repetir “aumentando o número de exemplares e ofrecendo diferentes categorías”. Por último, se indicó que los volúmenes que no sean encontrado se llevarán de vuelta a la biblioteca municipal.