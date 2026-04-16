La Praza Alcalde Segundo Durán de A Pobra acogerá este domingo una clase abierta de baile a cargo del Taller Alecrín

Francisco Muñiz, director del Taller Alecrín, acompañado, entre otrs personas por la concejala de Cultura, Patricia Lojo, presentó los carteles del evento

A Pobra conmemorará este domingo, 19 de abril, el Día Internacional de la Danza con un evento a partir de las seis de la tarde en la Praza Alcalde Segundo Durán, aunque en caso de adversa meteorología está previsto un plan B, y que consistirá en trasladarlo a las instalaciones del colegio 'Salustiano Rey Eiras', en el lugar de Bandaseca. Este evento consistirá en una clase abierta y gratuita de ‘linedance’ y baile social, que forma parte del programa ‘Compromiso co Baile’ impulsado por el Taller Alecrín, con la participación de su alumnado, para acercar la danza a todos los públicos y promover su participación. Habrá coreografías de estilos variados, como swing, country, bachata, merengue, cha-cha-chá, soul, disco y funky.

Durantel a presentación de esta actividad, que tuvo lugar en la mañana de ayer, el director do Taller Alecrín, Francisco Muñiz, avanzó que habrá “máis dunha sorpresa para enriquecer esta actividade” y explicó que 'Compromiso co Baile' es la forma peculiar con la que dicho colectivo conmemorará el Día Internacional de la Danza, "sumándonos ás celebracións que se realizan a nivel mundial”. Por su parte, la concejala de Cultura, Patricia Lojo, animó a la ciudadanía pobrense "a achegarse a participar nesta xornada e gozar dun medio de expresión tan fermoso como o é a danza”.