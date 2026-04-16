Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

La Praza Alcalde Segundo Durán de A Pobra acogerá este domingo una clase abierta de baile a cargo del Taller Alecrín

Chechu López
16/04/2026 06:25
Francisco Muñiz, director del Taller Alecrín, acompañado, entre otrs personas por la concejala de Cultura, Patricia Lojo, presentó los carteles del evento
Francisco Muñiz, director del Taller Alecrín, acompañado, entre otrs personas por la concejala de Cultura, Patricia Lojo, presentó los carteles del evento
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

A Pobra conmemorará este domingo, 19 de abril, el Día Internacional de la Danza con un evento a partir de las seis de la tarde en la Praza Alcalde Segundo Durán, aunque en caso de adversa meteorología está previsto un plan B, y que consistirá en trasladarlo a las instalaciones del colegio 'Salustiano Rey Eiras', en el lugar de Bandaseca. Este evento consistirá en una clase abierta y gratuita de ‘linedance’ y baile social, que forma parte del programa ‘Compromiso co Baile’ impulsado por el Taller Alecrín, con la participación de su alumnado, para acercar la danza a todos los públicos y promover su participación. Habrá coreografías de estilos variados, como swing, country, bachata, merengue, cha-cha-chá, soul, disco y funky.

Durantel a presentación de esta actividad, que tuvo lugar en la mañana de ayer, el director do Taller Alecrín, Francisco Muñiz, avanzó que habrá “máis dunha sorpresa para enriquecer esta actividade” y explicó que 'Compromiso co Baile' es la forma peculiar con la que dicho colectivo conmemorará el Día Internacional de la Danza, "sumándonos ás celebracións que se realizan a nivel mundial”. Por su parte, la concejala de Cultura, Patricia Lojo, animó a la ciudadanía pobrense "a achegarse a participar nesta xornada e gozar dun medio de expresión tan fermoso como o é a danza”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina