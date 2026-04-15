Un nueva edición del ciclo para homenajear a Victoriano García Martí se celebrará los días 17 y 18 de este mes

Patricia Lojo y Antonio González desvelaron la programación que se desarrollará para homenajear a García Martí Cedida

El VII Ciclo Victoriano García Martí arrancará este viernes, día 17 de abril, con un pasacalles a cargo del grupo Trécola Tradicional (18.30 horas) y una posterior ofrenda cívica ante el busto del homenajeado (19.00), seguido de la colocación de iconas en su alabanza y una lectura pública de textos de su autoría. Y a la jornada siguiente, sábado 18, se repartirán ejemplares en edición facsímil de obras suyas en el Cantón da Leña (18.30) y una charla que impartirá el director del Museo Valle-Inclán, Antonio González, sobre de Antonio González Millán titulada ‘A Campaña 'pro pazo' de García Martí: Rescatar a Torre dos Valle Bermúdez en honor de Valle-Inclán (1935)", que dará paso a un debate con el público que estará moderado por moderado por Xesús Laíño, en el salón del futuro Centro de Estudos Valle-Inclán.

La programación impulsada por la Concellería de Cultura, en colaboración con el Museo Valle-Inclán, entidad encargada de la conservación, gestión y difusión del fondo documental de García Martí, depositado por la familia Bermejo Rubio, la presentaron la edila Patricia Lojo y el referido director del museo, Antonio González, quienes destacaron que esta iniciativa supone que la Administración local reafirme su su compromiso con la memoria cultural de la villa. La concejala puso en valor la continuidad de esta cita anual y precisó que “manter vivo este ciclo supón un importante reto, especialmente pola falta de investigación académica sobre a súa figura e o esquecemento xeral deste intelectual tan destacado na súa época”.

En este sentido, Lojo Nine destacó que eso supone un impulso para “seguir traballando e recuperar e poñer en valor a súa traxectoria, facéndolla chegar aos nosos veciños e veciñas”. Por su parte, González Millán aseguró que resulta importante que “o público, e quen desexe sumar as súas investigacións para o estudo e maior coñecemento da figura de García Martí, saiba que é no Museo Valle-Inclán e A Pobra, onde se reúne a maior parte dos seus documentos, escritos e publicacións, xunto co Museo do Pobo Galego da capital galega”.