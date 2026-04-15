Rematada una reforma del Camiño Real, en O Conchido, que busca poner fin a unos vertidos a la ría

Imagen de archivo de una anterior visita del alcalde y la concejala de Obra realizada para supervisar la evolución de las obras Chechu Río

El Ayuntamiento de A Pobra ha dado por finalizadas las obras de ejecución de la tercera fase del proyecto de mejora del Camiño Real, en el lugar de O Conchido. Las obras consistieron en la implantación de una red separativa de la recogida de aguas pluviales y del saneamiento con sus respectivos pozos de registro y sumideros, sustituyendo el antiguo sistema único que las canalizaba conjuntamente.

Cabe recordar que, debido al desnivel de la carretera, en su día se había optado por conectar la canalización de alcantarillado al pozo de bombeo de Boiro. Sin embargo, el elevado volumen de agua recogida por esa infraestructura perteneciente a la localidad vecina provocaba que se colapsase la misma y, consecuentemente, impedía su correcto funcionamiento.

Y, además, según incidieron fuentes del Gobierno local, la canalización del saneamiento presentaba puntos de perforación, lo que podía provocar vertidos directos al mar en los momentos de mayor caudal de la red. Así, con la instalación de la red separativa, las aguas pluviales se dirigirán a partir de ahora hasta el lecho del cauce fluvial que discurre entre A Pobra y Boiro. Y, por lo que respecta al saneamiento, se dispone de bombeos que permiten la recogida y la conducción de la totalidad de los vertidos hacia la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de A Pobra.

Supervisión

El alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Obras, Patricia Lojo, visitaron a última hora de la mañana de ayer la zona para supervisar el resultado de esos trabajos que supusieron una “intervención moi importante”, según manifestó el primer edil pobrense, “para a mellora dos servizos básicos que, ademais, dá solución a unha problemática ambiental que afectaba á contorna dende hai anos”. Por su parte, Lojo Nine destacó que con esta intervención “garántese un sistema máis eficiente e respectuoso co medio ambiente, mellorando tamén a calidade de vida dos veciños do lugar”.

Por último, la ejecución de la tercera fase del proyecto de mejora del Camiño Ancho incluyó la renovación de las tuberías que componían toda la red de abastecimiento de agua, con la sustitución de las anteriores conducciones, cuyo material era de fibrocemento, por otras de materiales más seguros y que garanticen las condiciones en la conducción de la traída de agua, así como la reposición integral del firme de la carretera con aglomerado asfáltico.