El alumnado del colegio Monte Carmelo de A Pobra disfrutó de una jornada de aprendizaje y naturaleza en la ‘Granxa Escola Serantellos’

El alumnado del colegio Monte Carmelo pudo participar en actividades de contacto con la naturaleza Cedida

El alumnado del CPR Nuestra Señora del Monte Carmelo, de A Pobra, cambió recientemente las aulas y su calzado habitual por el exterior y las botas de campo. En una jornada marcada por el buen tiempo y cielos despejados, el colegio realizó una excursión pedagógica a la ‘Granxa Escola Serantellos’, en Cambados. Esta visita tuvo como objetivo principal fomentar el respeto por el medio ambiente y el conocimiento de las tradiciones rurales entre los más jóvenes. Gracias a las condiciones meteorológicas favorables, los escolares pudieron disfrutar de una experiencia inmersiva en pleno contacto con la naturaleza.

Los estudiantes participaron en esta actividad dentro del compromiso del centro educativo pobrense con una educación integral que valore la sostenibilidad y el entorno local. En la programación de acciones diseñadas para el aprendizaje vivencial se incluyeron un taller de panadería, en el que se pusieron manos a la masa y aprendieron el proceso de elaboración tradicional del pan; labores agrícolas en un taller de siembra, que les permitió descubrir el ciclo de vida de las plantas y practicaron técnicas de plantación, e interacción con animales, a través de la que pudieron conocer de cerca el cuidado y la alimentación de las diversas especies que habitan en la granja, reforzando el vínculo de empatía con los animales.