Entregan más de 3.000 firmas para reclamarle a Sanidade que el PAC de A Pobra funcione también en las tardes de las jornadas laborables

Representantes de los afectados por la falta de PAC de tarde en jornadas laborales en el centro de salud de A Pobra presentaron las más de 3.000 firmas en el registro general del consistorio pobrese

La habitual concentración de los viernes al mediodía delante del centro de salud de A Pobra se trasladó ayer, de manera excepcional, hasta las inmediaciones del consistorio de la localidad. El motivo fue apoyar la entrega en el registro general de más de 3.000 firmas para dirigirlas a la Consellería de Sanidade en demanda del funcionamiento del Punto de Atención Continuada (PAC) también en horario de las tardes laborables. Desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, que convoca esa y otra movilizaciones en la comarca, aprovecharon para solicitar la cobertura de todas las ausencias, pues precisó que algunos cupos tienen retrasos de un mes para dar citas con el médico de familia.

Igualmente, como ayer también volvieron a protestar ante el consultorio médico periférico de Aguiño, su portavoz, Marián Rodríguez, indicó que llevan dos semanas con una facultativa, pues sigue faltando la otra y que ya dejaron de mandar a la acudía parcialmente para atender unas horas la otra consulta. También indicó que en Ribeira no están en la delicada situación que llegó a provocar que sólo estuvieran en activo 5 de los 14 médicos de familia, pero refirió que sigue sin cubrirse una de las plazas de facultativo de cabecera, tampoco se está cubriendo una baja prolongada en Pediatría, ni tampoco la plaza de matrona en el turno de tarde.

Atención Primaria

Y recordó que, para conmemorar el Día Mundial de la Atención Primaria que se celebra mañana, día 12 de abril, se ha decidido convocar para el día siguiente, a partir de las ocho de la tarde, una concentración comarcal ante el ambulatorio de Ribeira para que, más allá de las situaciones particulares de cada centro de salud, se ponga en valor la Atención Primaria como puerta de entrada al sistema sanitario. Así, se pedirá que se ponga freno a su desmantelamiento y se ponga en marcha su recuperación e incrementar los recursos en Atención Primaria hasta el 25% del presupuesto sanitario, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En esa movilización también se reclamará, según detalló Rodríguez Blanco, que se garantice la accesibilidad, continuidad asistencial y la integralidad con más profesionales de medicina de familia, de Pediatría, de Enfermería, de Salud Mental, de Fisioterapia, de Trabajo Social, de Salud Dental, de Logopedia y personal administrativo, entre otros, así como reabrir los centros de salud que se decidió cerrar y acabar con las esperas. Además, piden que se reoriente la Atención Primaria hacia la salud en lugar de a la enfermedad, que se asegure la formación especializada en Atención Primaria y dedicar especial atención a los problemas de salud mental y de las personas mayores.

Consultas de revisión

Por último, tal y como ya informó este periódico el pasado martes, día 7 de abril, la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza convocó para el martes 21 de abril una concentración delante de la puerta principal de entrada al Hospital do Barbanza con la finalidad de reclamar transparencia en las listas de espera y que, pese a que no hay obligación legal para ellos, que las consultas de revisión sean consideradas en la elaboración de las listas de espera, además de que les reciba el gerente del área sanitaria para abordar ese y otros asuntos.