Congalsa presentará sus novedades gastronómicas y reforzará su apuesta por el canal Horeca en el Salón Gourmets y en Seafood Expo Global

La compañía pobrense especializada en productos del mar congelados y soluciones de valor añadido para ‘retail’ y ‘foodservice’ se dará cita este mes en dos prestigiosas ferias gastronómicas de España Cedida

La compañía Congalsa participará en una nueva edición del Salón Gourmets, que se celebrará del 13 al 16 de abril en Madrid, así como en Seafood Expo Global, que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 23 de abril. La empresa pobrense presentará en ambos foros sus últimas innovaciones gastronómicas y la ampliación de su catálogo ‘gourmet’ con nuevas referencias de sus marcas ‘Ibercook’ y ‘Yatecomeré, en cuyo accionariado participa desde hace dos años. Desde esta compañía, con sede en el polígono industrial de A Tomada y que está especializada en productos del mar congelados y soluciones de valor añadido para ‘retail’ y ‘foodservice’, indican que se aprovechará su participación en esas ferias para mostrar su evolución hacia “propuestas de mayor valor gastronómico, alineadas con las tendencias del mercado y las necesidades del canal profesional”.

Respecto a ‘Yatecomeré’, los responsables de la empresa barbanzana indican que su incorporación ha venido a reforzar “nuestro posicionamiento en el segmento ‘prémium’ con productos listos para cocinar que combinan calidad, tradición e innovación”. Así, entre sus nuevas propuestas destaca la existencia de dos variedades de croquetas: una opción 100% vegana de berenjena y una croqueta de bacalao, ambas pensadas para el canal Horeca. “Estos lanzamientos se suman a una gama consolidada que incluye referencias clásicas como jamón ibérico, pollo de corral o boletus, junto a propuestas más sofisticadas como carabinero, gambón salvaje o centolla”, precisan desde la empresa.

Referencias para hostelería

Junto a su oferta ‘gourmet’, Congalsa presentará las innovaciones de ‘Ibercook’, su marca orientada a hostelería. Entre sus nuevos desarrollos, sus propietarios hacen referencia a productos como “la merluza rebozada al huevo corte J, la anilla de potón empanada, el churro lazo especial para horno y airfryer, el langostino crunchy y las patrullitas de merluza”. Sobre ellas, indican que se trata de soluciones diseñadas para garantizar “uniformidad, rendimiento y facilidad de preparación en cocina profesional”, respondiendo a las exigencias de restaurantes, hoteles y colectividades. Además, subrayan que complementan un catálogo consolidado que incluye empanadillas, burger de abadejo o rabas empanadas, entre otros.

Por último, Congalsa incide en que con su participación en estas citas, la compañía refuerza su estrategia de crecimiento en el canal Horeca, “apostando por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de productos de calidad que aporten valor añadido, eficiencia y versatilidad a los profesionales de la hostelería, en respuesta a la creciente demanda de soluciones que combinen calidad gastronómica y practicidad”.