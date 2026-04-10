A Pobra pondrá en marcha una nueva edición del taller ‘Móvete!’ para tratar de favorecer la conciliación familiar este verano

Una técnica del departamento de Igualdade y la concejala Estefanía Ramos presentaron carteles de los talleres estivales de conciliación

La concejala de Igualdade, Estefanía Ramos, acompañada de una técnica municipal de dicho departamento, presentó el cartel de una nueva edición del taller estival ‘Móvete!’, orientado a tratar de favorecer la conciliación de las vidas familiar y laboral durante los meses de verano y del que destacó que “permitirá á rapazada desfrutar dun espazo para aprender pasándoo en grande”. También dijo que esta iniciativa ofrece alternativas que puedan facilitar a las familias “a organización do día a día ao tempo que se promove un ocio activo para os pequenos e pequenas baseado en valores de igualdade, inclusión e respecto”.

En este sentido, desveló que su programación de actividades tendrá “un marcado carácter coeducativo e inclusivo”, e incorporará la perspectiva de género como eje transversal en todas las propuestas, entre las que se incluyen talleres de teatro, expresión corporal, plástica y musical; actividades lúdicas con múltiples y variados juegos; actividades manipulativas y deportivas, con baile, baloncesto, y fútbol, entre otras.

Este taller, que se desarrollará en las instalaciones del colegio ‘Salustiano Rey Eiras’, en Bandaseca, de nueve de la mañana a dos de la tarde, y se dirige a participantes de 3 a 12 años, se estructura en los periodos que abarcan del 22 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio, del 1 al 31 de agosto y del 1 de septiembre hasta el día laborable anterior al del inicio del curso 2026-2027.

Precio por participante

El coste por persona para los meses de julio y agosto es de 70 euros, mientras que para los otros dos periodos no lectivos de junio y de septiembre es de 15 euros cada uno. A esos precios se les podrá aplicar una reducción del 50% para el segundo hermano inscrito y la gratuidad en el caso del tercero. Además, esta actividad contempla las posibilidades de los servicios ‘Madruga’ y ‘Comedor’ para poder adaptarse a las necesidades de conciliación de las familias de los chiquillos participantes.

Las solicitudes, cuyo plazo permanecerá abierto desde la publicación de sus bases hasta el 5 de mayo, podrán presentarse vía online, a través de la sede electrónica, y de modo presencial, en la oficina del registro general del Ayuntamiento pobrense, de lunes a viernes y de 09.00 a 14.00 horas, siendo necesario aportar la ficha de inscripción, copias del DNI de la madre, padre o tutor legal y de la tarjeta sanitaria del menor, así como la documentación complementaria recogida en las bases.

La lista provisional de admitidos se publicará el 19 de mayo y el plazo para realizar el pago de las tasas se podrá realizar hasta el 27 de mayo mediante el documento oficial facilitado por la Administración local, y por último, presentar el justificante correspondiente de dicho abono a través de la sede electrónica o en la referida oficina registral. La lista definitiva de admitidos se publicará el 10 de junio en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en el registro general.